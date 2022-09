El domingo, Majo se habría ido a la playa con su familia, pero en vez de eso la imprudencia de un conductor ebrio la tiene en el hospital

Ivonne Ortiz

León.- La madre de María José Rea, joven de 22 años, atropellada en el bulevar Hidalgo, vive la agonía de esperar la recuperación de su hija, tras ser sometida a cuatro cirugías. Fátima y su esposo José, están pendientes de la evolución de su hija, se turnan para entrar a visitarla. Desde el día del accidente Majo está inconsciente.

Majo estaba internada en el Hospital Aranda de la Parra, sin embargo, por el alto costo de su atención, tuvieron que trasladarla al Hospital General el sábado, y pagar una cuenta de más de 200 mil pesos, de los que siguen pendientes 80 mil por liquidar.

A pesar de la difícil situación que atraviesan, la familia agradece la solidaridad de la gente en redes sociales, así como la de colectivos ciclistas.

“Hemos tenido mucha respuesta de la gente, han sido muy solidarios”, dice la mamá de Majo.

María José Rea. Foto: Especial

Debería estar en la playa, no en el hospital

El pasado viernes, Majo iba a recoger unas prendas que compró por redes sociales. Ella y su familia planeaban un viaje a la playa este fin de semana. Pero cerca de las 7:00 de la noche, el conductor de un auto BMW color negro, en aparente estado de ebriedad, invadió el carril de la “oruga” y embistió a la ciclista.

María José trabajaba en una tienda de mochilas y tenía planeado continuar con sus estudios universitarios. Tenía gusto por el skate y también por las bicicletas, su medio de transporte. Tiene cuatro hermanos y recientemente su familia planeaba un viaje a la playa. Pero lo cancelaron, así como una fiesta familiar.

Sobre el presunto responsable, que actualmente está a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), la madre de la víctima reconoce lo doloroso de que cambiara la vida de su hija en un instante.

“Yo no le deseo el mal, lo único que le quiero decir es que le cambió la vida a mi hija por una imprudencia, en un instante. Mi hija ya no va ser la misma. No he hablado con él, ni le deseo el mal, pero le cambió la vida a mi hija”, reconoce.

María José Rea. Foto: Especial

El presunto culpable está arrestado desde el pasado viernes

La Secretaría de Seguridad Pública de León informó a Periódico Correo que desde el viernes, el presunto responsable quedó a disposición de la Fiscalía.

Tanto el vehículo cómo la bicicleta también están requisados. En las próximas horas se dará a conocer si hay acción penal en contra del sospechoso.

Por lo pronto, la iniciativa presentada por el Municipio de León para dar hasta dos años de prisión a conductores ebrios, aún estaba por analizarse en el Congreso de Guanajuato, en julio pasado.

El caso de Majo sacudió a ciclistas y a usuarios de redes sociales, las personas exigen justicia y el peso de la ley para el presunto responsable.

Foto: Correo

Se mantiene en Terapia Intensiva

Fátima, mamá de Majo, dice que la joven está “muy delicada” por las cuatro operaciones que tuvo. Entre ellas una en el cráneo, la más peligrosa.

“Ella está ahorita internada en terapia intensiva, está muy delicada. Ha tenido cuatro operaciones en dos días, la más peligrosa es la del cráneo. Nos dijo el doctor que tuvo como cuatro infartos en su cerebro. (…) Está inducida en un coma porque las operaciones han sido muy seguidas y sus dolores no los aguantaría. Su presión está muy bajita, perdió mucha sangre, en el Aranda le pusieron muchas transfusiones, su sangre es muy difícil de conseguir”, platica.

Incluso su cuerpo podría tener secuelas, le dijeron los médicos a la familia.

“Con los cuatro infartos que tuvo en su cerebro no saben que consecuencias vayan a quedar. Me dijeron que esto va para largo, pero está muy bien atendida”, reconoció.

“Tengo mucha fe en que todo va salir bien y que va salir bien mi hija. Yo cuando llegué la vi inconsciente, muy mal. Prácticamente llegó sin signos vitales”, agrega.

Foto: Especial

Alistan plantón ciclista por Majo en la Calzada

El colectivo Clandestinas Bike convocó a un plantón ciclista por María José Rea, joven atropellada en el bulevar Hidalgo. La manifestación será este martes 23 de septiembre a las 5:30 p.m.

A través de su cuenta de Instagram, Clandestinas Bike anunciaron que realizarán el plantón en la Calzada de los Héroes. Este tiene la finalidad de que su caso no quede impune y se castigue al conductor, quien presuntamente iba en estado de ebriedad cuando la embistió.

“Seguimos al pie del cañón con Majo y exigiendo justicia para que no quede impune el violento accidente del cuál fue víctima el pasado 23 de septiembre”, publicó el colectivo en redes.

En la convocatoria, solicitan a los asistentes casco y luces por seguridad. También harán boteo para los gastos y necesidades de la familia de María José.

El plantón por María José se dará a dos días de la manifestación de este domingo. En ella participaron familiares y amigos de la víctima, quienes cerraron el bulevar Miguel Hidalgo a la altura de la colonia Los Reyes.

