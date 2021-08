Onofre Lujano

Acámbaro.- Alejandro ‘Maho’ Borjón Mercado es otro de los guanajuatenses que estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Su papel: entrenador del combinado mexicano de volibol de playa que culminó en el noveno sitio de la justa.

Borjón Mercado es un acambarense que ha tenido una destacada trayectoria en el volibol, ahora como miembro de la dirigencia nacional en la Federación Mexicana de Volibol; ahora dirigió a los sinaloenses Josué Gaxiola y José Luis Rubio, quienes cayeron ante Brasil en los octavos de final.

“Profundamente orgulloso de haber estado en Japón”, se dijo Alejandro Borjón Mercado. “No me quede fuera de Tokio, estuve en los escenarios dirigiendo al equipo y conociendo a deportistas de talla mundial como basquetbolistas de la NBA, entre otros”.

‘Maho’ actualmente es el presidente de la Asociación Estatal de Volibol y vicepresidente de la Federación Mexicana de Volibol, así como entrenador del dúo de voleibolistas que participaron en la disciplina de playa.

Respecto a la escasa coecha de México en los juegos veraniegos, externó que es importante tomar cartas en el asunto en cada federación, porque no todas dependen de la Conade, algunas de su federación como al de futbol quien maneja muchos recursos y eso les favorece en su preparación.

Rechazó la palabra fracaso, porque no está de acuerdo en esos términos, “los deportistas salen a ganar sus competencias con orgullo por la dignidad de sus propia personas y su familia, desde luego por su tierra natal, estado y nación, no se vale que los tilden de que no participan con decoro; si supieran los esfuerzos que realizan, lo que faltan son apoyos, algunos les brindan una beca pero no alcanza porque tienen sus necesidades propias y la práctica del deporte”, dijo.

