Celaya.- La ex diputada local Magdalena Rosales Cruz fue nombrada como la nueva subdelegada médica del Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Guanajuato, señaló que tendrá una gestión austera para tener un mejor aprovechamiento de los recursos del instituto.

Magdalena Rosales comentó que dará seguimientos a los lineamientos del gobierno federal en cuanto a la austeridad y trabajará de manera coordinada con la subdelegación administrativa en busca de mejor la atención al derechohabiente.

Magdalena Rosalestambién destacó apoyo para que el personal del ISSSTE tenga mejores condiciones laborales y ello implicará la ampliación de los servicios de estas subdelegaciones.

“Los que me conocen saben que yo no soy de escritorio, que yo camino, pensamos que debe abrirse una oficina pequeña con los menores recursos en la zona centro y norte del estado, queremos abrir una oficina de la subdelegación médica y la subdelegación administrativa atendiendo a la gente, que no se tenga que desplazar a Celaya, pero nosotros también vamos a ir a los hospitales”, comentó la subdelegada médica del ISSSTE, Magdalena Rosales.

Magdalena Rosales dará prioridad a la vida saludable

Asimismo, Magdalena Rosalescomentó que una prioridad a atender será la de las unidades de primer nivel de atención y la educación para una vida saludable, lo cual tendría una repercusión en los siguientes niveles de atención, es decir al promover el cuidado preventivo en salud no se saturarían las consultas, al igual en la atención de especialistas, ejemplificó.

Magdalena Rosales tiene formación profesional como cirujana dentista y está especializada en salud pública, estudió medicina social en la Universidad Autónoma Metropolitana y por 25 años fue catedrática de la Universidad de Guanajuato.