A unas horas de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emita su fallo sobre la pasada elección de gobernador en Tamaulipas, lo que podría ocurrir este mismo miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó la existencia de una “mafia” política en ese estado y aseguró que hay una acción “orquestada” y una persecución en contra del gobernador electo de Morena, Américo Villarreal. Incluso, el mandatario mencionó que el presidente del Tribunal electoral, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, trabajó con Roberto Gil Zuarth, asesor del gobernador panista, Francisco García Cabeza de Vaca. “mafia” de Tamaulipas

“Están pensando, posiblemente, decir: se anula la elección porque participó el narcotráfico y el doctor Américo Villarreal metido en el narcotráfico. Conozco a Américo Villarreal y es una gente decente, como lo merece Tamaulipas. Pero, es mafia y son capaces de todo y está orquestado, porque se está protegiendo, pienso, porque existe una persecución, parece que el presidente del Tribunal Electoral (Reyes Rodríguez Mondragón) es o fue funcionario de uno de los asesores de este señor (un reportero le gritó el nombre de Roberto Gil Zuarth) sí, que es del PAN o fue del PAN”, dijo el presidente ayer en su mañanera. “mafia” de Tamaulipas

Los graves señalamientos del presidente surgieron cuando en el Tribunal electoral estaban a horas de convocar a la sesión de la Sala Superior que hoy podría discutir la denuncia de nulidad para los comicios de Tamaulipas que interpuso el PAN y que acusó justamente la intervención del crimen organizado en las votaciones del pasado 6 de junio como causal de anulación. Y también, el respaldo y la defensa que López Obrador hace del morenista Américo Villarreal, explican por qué el gobernador electo solicitó el lunes su regreso al Senado para tener la protección del fuero constitucional hasta el 1 de octubre que tomaría posesión, si la elección es declarada valida por el Tribunal.

El proyecto de sentencia que en el caso de Tamaulipas presentó el magistrado José Luis Vargas propone validar la elección al considerar que no se configuran las causales de nulidad porque el PAN no presentó pruebas sólidas para sostener sus acusaciones, que se basan, dice el magistrado, en recortes de notas periodísticas y columnas.

Pero al interior del Tribunal se comenta que el bloque que encabeza el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón estaría a favor de la anulación y junto con él podrían votar la magistrada Janine Otalora y el magistrado Felipe de la Mata; mientras que a favor de validar la elección estarían el magistrado ponente, Vargas, y la magistrada Mónica Soto, por lo que los votos que definirían la mayoría para saber si los comicios tamaulipecos se anulan o se declaran válidos, dependen de los magistrados Felipe Fuentes e Indalfer Infante.

Ayer por la tarde, desde el mismo Tribunal fuentes internas aseguraban que “ya hay cuatro votos a favor de la anulación”, aunque no identificaban quién sería el cuarto voto que le daría la mayoría a la nulidad de la elección. De anularse la elección en Tamaulipas, según establece la ley electoral, tendría que convocarse a un nuevo proceso electoral, al registro de candidatos de los partidos, que pueden ser distintos o los mismos, y en 9 meses habría una nueva votación para elegir al gobernador del estado. En caso contrario, si una mayoría de magistrados electorales valida los comicios y desecha el recurso de nulidad del PAN, el próximo 1 de octubre tomaría posesión el gobernador electo, Américo Villarreal.

Las acusaciones del presidente López Obrador también se dan en el marco de los rumores que circularon el fin de semana en las redes sociales, donde se difundió un video en el que se ve y se escucha a César Verástegui Aranda, hijo de César Verástegui “El Truco”, candidato perdedor del PAN en la elección a gobernador, afirmar que la elección de Tamaulipas “será anulada” porque “ya se arregló” a los magistrados del Tribunal Electoral. “Me consta, he estado cerca de este procedimiento”, dice el hijo del candidato panista en reunión con militantes de ese partido. “Lo digo por conocimiento de causa, la verdad, y porque he estado presente y créanme que hay muchas posibilidades de que se caiga la elección”, dijo Verástegui Aranda y aseguró que “el miércoles de esta semana” se resolverá el tema en el Tribunal.

Veremos cómo se define este nuevo enfrentamiento entre el presidente y su gobierno contra Cabeza de Vaca. Les ganó la batalla por el desafuero, lo que le dio oxígeno político, pero esto se le termina el 1 de octubre. Y hoy o en las próximas horas, el fallo de los magistrados del Tribunal definirá no sólo si habrá cambio de poderes y nuevo gobernador de Tamaulipas el próximo 1 de octubre, sino además también cuál es el futuro que le espera al siempre polémico y controvertido Cabeza de Vaca.

Por lo pronto, lo que es un hecho es que, aún en los últimos días de su mandato, cuando ya le quedan prácticamente 72 horas como gobernador, la Tamaulipas de Francisco García Cabeza de Vaca —a quien alude sin mencionarlo por su nombre el presidente cuando habla de “una mafia”— sigue caliente y convulsa, como lo fue en sus seis años de mandato. “mafia” de Tamaulipas

NOTAS INDISCRETAS…

En la comparecencia del secretario Adán Augusto López, ayer en el Senado, se notó la mano de Ricardo Monreal, tanto en la forma como en el fondo. Por un lado, fue evidente que el coordinador morenista había “planchado” muy bien con las fracciones de oposición que trataran bien al titular de Gobernación, porque salvo el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, que cuestionó a Adán Augusto acusándolo de ser “uno de los responsables de la polarización que vivimos los mexicanos”, no hubo muchos otros cuestionamientos significativos por parte de la oposición al funcionario. Y por otro lado, ya en el desarrollo de la comparecencia, Monreal prácticamente regañó delante de todos los asistentes al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, porque le estaba dando la palabra a senadores opositores para que interpelaran con sus preguntas y cuestionamientos al secretario de Gobernación y el zacatecano le recordó que el formato de la comparecencia no admite interpelaciones y solo podría haber un bloque de pregunta para los distintos grupos parlamentarios. Al final, Adán Augusto ni siquiera se despeinó y al senador Álvarez Icaza le respondió tranquilo que él no polarizaba, que él respetaba y dialogaba con todos, aunque reconoció que no había recibido ni hablado con el exómbudsman capitalino y exsecretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos… Hablando del Senado, los que pensaron que ayer verían al doctor Américo Villarreal en la sesión, se quedaron con las ganas. Y es que, aunque estaba anunciado su regreso, luego de que él mismo solicitara el lunes ser reintegrado a su escaño, el tamaulipeco nomás no apareció por las instalaciones senatoriales. El doctor, que dijo querer regresar al Legislativo para tener la protección del fuero, hasta en tanto tome protesta como nuevo gobernador de Tamaulipas el próximo 1 de octubre, estuvo todo el día en reuniones con su equipo en Ciudad Victoria, evaluando la situación y definiendo sus estrategias a seguir y al Senado solo regresó en el nombramiento y no presencialmente, ni lo hará ya en los días que restan hasta que se defina si tomará o no posesión del cargo de gobernador de Tamaulipas el próximo 1 de octubre… En Hidalgo el nuevo fiscal estatal, Santiago Nieto, subió este lunes un mensaje en su cuenta de Twitter que parece dirigido a la administración del exgobernador priista Omar Fayad. Dijo Nieto: “Desde que comenzamos las investigaciones contra la corrupción, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo detectó que se tratan de obstruir las actuaciones ministeriales, esto refleja la incomodidad de quienes utilizaron el servicio público para su beneficio. Llegaremos al fondo”, dijo el nuevo fiscal y arrobó en su mensaje al gobernador Julio Menchaca. Usted ¿cómo lo ve?: ¿fue aviso, advertencia o mensaje para Fayad y sus colaboradores?… Se baten los dados. Cayó Escalera. “mafia” de Tamaulipas

