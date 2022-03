Un grupo de maestros protestó afuera de la SEG, pues califican de desigual el proceso de admisión a educación básica

María Espino

Guanajuato.- Un grupo de maestros, representantes de aproximadamente 150 profesores de distintas ciudades del estado que se quedaron fuera del registro para ingresar al proceso de admisión de Educación Básica 2020-2023, acudieron a las instalaciones de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) en Guanajuato capital para solicitar se abra una nueva cita y puedan acceder al registro.

“Somos un grupo de maestras y maestros de todo el estado de Guanajuato que estamos buscando que se nos registre, se nos abra una cita para el registro para la revisión documental. Este es el primer paso para poder participar en el proceso de admisión a la educación básica 2022- 2023”.

Lee también: Deserción alcanzó a 80 mil estudiantes en Guanajuato; PAN urge atención del Sipinna

Los profesores afectados dijeron que fue un proceso injusto, e incluso señalaron que en la convocatoria no hubo igualdad de circunstancias para todos, ya que algunos no tienen acceso a internet mientras laboran; en tanto que otros imparten clases en zonas muy alejadas y no tienen acceso a internet nunca.

Los inconformes fueron atendidos por autoridades de la SEG en donde plantearon sus peticiones y desacuerdos de no haber podido obtener una cita para registrarse, y tras unas tres horas de dialogo concluyeron el encuentro sin que les dieran una respuesta en concreto.

“Les planteamos lo que nosotros consideramos que es, básicamente, que siempre nos apegamos a todos los puntos de la convocatoria en cuanto a fechas y horarios para obtener la cita para el registro, pero a pesar de eso no nos fue posible. Consideramos que no hubo una igualdad de circunstancias dado que se acabaron muy rápido las citas y quienes estábamos trabajando o no teníamos una buena conexión a internet, o maestras y maestros en comunidades donde no hay señal les fue imposible obtener una cita dada esta desigualdad en la convocatoria del proceso”, explicó una de la maestras afectadas de nombre Amaranta.

Foto: María Espino

La profesora apuntó que por parte de las autoridades de la SEG no les dieron una respuesta concreta a su solicitud; les reiteraron que el registro ya concluyó y les dijeron que en caso de que sea posible una prorroga se les notificará y será conforme lo establecido en los lineamientos del proceso, pero no les prometieron nada.

“La autoridad ha sido categórica al decir que se cerró el registro, no hay en este momento manera de abrir nuevas citas para el registro documental, pero nos comentaron que en caso de que sea posible una especie de prorroga se atenderá conforme al reglamento del propio proceso. Pero una fecha en especificó, la fecha que tenemos es que se cierran los registros el 13 de abril. Esperamos que alrededor de esta fecha tengamos una respuesta positiva”.

Te puede interesar: “Al carajo el INE”: estalla Prieto tras rechazo en promoción de la Revocación de Mandato

La maestra Amaranta mencionó que la comisión de cinco personas que este jueves acudió a la SEG está en representación de unos 150 maestros afectados de distintas ciudades. Además señaló que no son los únicos perjudicados, pues a través de redes sociales han salido más casos, lo que llevaría la cantidad de afectados a una cifra entre 300 y 500 maestros.

JRP