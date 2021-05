Maestros no vacunados pueden dar clases; no elevan riesgo en alumnos: infectólogo

Fernando Velázquez

León.- El infectólogo Juan Luis Mosqueda indicó que es mayor el riesgo que corre un profesor al convivir con alumnos y no al revés, por lo que sostuvo que aunque un maestro haya decidido no vacunarse, igual debería permitírsele dar clases presenciales.

De entrada, el especialista señaló que es preocupante que haya docentes que optaron por no recibir el biológico de CanSino, a pesar de tener la oportunidad para hacerlo, pues eso demuestra falta de información y que no han comprendido que la vacuna no sólo los protege a ellos, sino a las personas con las que conviven de forma cotidiana.

Sin embargo, explicó que un profesor tendrá que convivir con estudiantes que proceden de distintos núcleos sociales, por lo que el riesgo de contagiarse para ellos será mayor que el que tengan sus alumnos.

“Los alumnos de cualquier manera van a tener el riesgo, o sea, el riesgo no es el maestro para los alumnos, van a ser los alumnos para los maestros. Hay que visualizarlo claramente: van a ser números de niños, todos de núcleos de convivencia diferentes y que no están vacunados, van a convivir entre ellos y con los profesores, entonces, realmente el riesgo relevante es de los niños a los profesores”, dijo.

El doctor Mosqueda subrayó que en México vacunarse siempre ha sido más un derecho que una obligación y adelantó que, desde su perspectiva, es un buen momento para afinar los protocolos de cara a un regreso gradual a los salones de clase.

“No va a haber un momento en seis u ocho meses donde digamos que ya todo se acabó y regresamos como si nada; sea cuando sea, vamos a tener que regresar con precauciones así que sí es momento de ir implementando los protocolos e irlos evaluando”, aseguró.

ndr