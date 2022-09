A pesar de que en el 99.5% de los alumnos regresó a clases sin inconvenientes, hay algunos que carecen de maestros

Celaya.- Al iniciar clases presenciales en el nivel de educación básica, varios grupos comenzaron sin un maestro al frente debido a diferentes factores, según explico Jorge Enrique Hernández Meza, secretario de Educación de Guanajuato.

El funcionario dijo que a una semana del inicio de clases, se regresó con el 99.5% de normalidad en las clases presenciales. Esto tomando en cuenta que se tienen 92 mil maestros en el sistema educativo de Guanajuato para el nivel básica. Sin embargo, en el 0.5% de los casos, estudiantes de Guanajuato volvieron a clases sin tener un maestro.

Para atender a los estudiantes de Guanajuato, el secretario resaltó que al inicio de este ciclo escolar se contrataron 3 mil 400 docentes. Esto incluye supervisores, maestros y directores, entre otros cargos. Sin embrago, reconoció que no todos los maestros contratados se presentaron a trabajar.

Maestros rechazan puestos asignados

Hernández Meza señaló que al cerrar un ciclo escolar es normal que haya maestros que se jubilan, por lo que se contratan nuevos. Pero sostuvo que mucho depende de los maestros jóvenes, que a veces deciden no ocupar la vacante para la que los contrataron.

“Cuando un maestro es nuevo está sujeto al lugar que se destina para que pueda tener un espacio. Aun teniendo buena calificación en el examen, se asigna al maestro. El maestro llega al lugar donde le tocó y eventualmente respecto al plan de vida de cada maestro, no hay coincidencia, y pese a haberlo seleccionado, el maestro no se presenta y tenemos que hacer un proceso de sustitución”, explicó

Dijo que algunos de los mayores problemas son cuando las escuelas son multigrado, por ejemplo en comunidades dónde un solo maestro atiende a todos los niños de nivel primaria, desde primero a sexto; o las escuelas que cierran por falta de alumnos. Sin embargo, precisó que en este ciclo escolar no se tuvo casos así.

Lo que sí se reportó a lo largo del estado es que los alumnos no regresaron a su escuela porque no hay luz, agua o los edificios no están en condiciones. En estas situaciones, se les lleva a los estudiantes de manera temporal a una escuela alterna para que inicien sus clases.

