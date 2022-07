Señalan que en el sindicato hay maestros en Guanajuato en todos los partidos y de todas las vocaciones políticas

Alejandro Sandoval

Guanajuato.- José Nieves García Caro, Secretario de Asuntos Laborales para Educación Media Superior del SNTE , señaló que, con miras al 2024, no hay línea del Sindicato de maestros en Guanajuato para apoyar a Nueva Alianza o algún otro partido político de izquierda o de derecha.

“Recuerden ustedes que el SNTE es un gran mosaico plural. El SNTE no es un organismo homogéneo. No es un organismo que promueva el pensamiento único. Es una organización donde se respete el pensamiento de cada uno de nuestros miembros. No puede ni dar instrucciones, ni fijar una sola dirección”, dijo en entrevista. Esto durante el XI Pleno Seccional Extraordinario de la sección 45 del SNTE.

No te pierdas: Congreso aprueba Órdenes de Protección para mujeres en Guanajuato

Agregó que en este sindicato hay maestros en Guanajuato en todos los partidos, de todas las vocaciones políticas y hay un profundo respeto por cada uno de ellos.

Foto: Alejandro Sandoval

“No podemos y no debemos dar línea sino respetar la vocación política de cada uno de los miembros”.

Ciclo escolar concluye el 28 de julio

En otro tema, dijo que tras que la Secretaría de Educación Federal informara que las clases concluyen hasta el 28 de julio, en el SNTE no tienen ningún problema de aquí sea.

Te puede interesar: De la Madrid y Romero Hicks piden elecciones abiertas para la candidatura del 2024

Apuntó que hay un acuerdo para la conclusión del ciclo escolar pero que la Ley General de Educación faculta a los estados para que, de acuerdo a su contexto, puedan ir tomando acuerdos sobre lo que más convenga a su sistema educativo y solicitar la autorización a la Secretaria a nivel central en caso de algún cambio.