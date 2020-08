Maestro contruye salón de clases móvil para sus alumnos rurales en pandemia

Agencias

Londres, ing.- Ozzy Osbourne es uno de los representantes de heavy metal más imponentes a nivel mundial. Sin embargo, con cerca de 50 años de trayectoria musical, el vocalista de Black Sabbath no ha estado exento de graves problemas de salud.

El 2019 fue uno de los peores años para el artista, pues sufrió varios accidentes y posteriores intervenciones médicas como cirugías y hospitalizaciones. En una entrevista para ‘SiriusXM’, Ozzy declaró que, debido a lo mal que se sentía, tanto física como anímicamente, llegó a pensar que moriría: “Hubo un punto en el que estaba convencido de que me estaba muriendo. Estaba en tanta incomodidad, dolor y miseria […] Recuerdo haberle dicho a Sharon: ‘Tienes que ser honesta. ¿Es peor de lo que estás diciendo? Ella dijo que no’. He dejado todos los medicamentos para el dolor ahora”.

Y manifestó que actualmente aún no se siente al 100% recuperado, y que continúa prestando atención a lo que indican los médicos: “No he vuelto al 100% Estoy cerca del 75%, es una recuperación lenta. La cirugía de columna es una mala noticia, hombre. He estado en tan mal estado con dolor; sigo teniendo mucho dolor”.

Pese a todo, Ozzy no deja atrás su deseo de volver a los escenarios aunque por el coronavirus reconoce que será imposible un evento en espacios cerrados.

G.R