Maestra se vuelve viral por su singular manera de dar clases en línea

Redacción

México. –Ya hace unos meses se había hecho viral la historia de Simón, un cachorrito que tuvo que ser dejado por su dueño en un albergue puesto que su papá lo maltrataba, a muchos alegrará que el niñito regresó al lugar para visitarlo escribiéndole una enternecedora carta.

Ya muchos recordarán la primera de ellas: “Te dejo a Simón, es mi perro, no quiero que mi papá le pegue. Llora mucho porque no hay comida, te dejo mis ahorros para sus tortillas. No le peguen, porque mi papá le pega mucho. Simón come mucho. No se lo lleven, cuando crezca vengo por Simón”.

Esta vez el niñito vio cómo su Simón, gracias a las redes sociales, había crecido tanto y tan sano por lo que fue a decirle hola. No obstante, no lo encontró pues lo habían llevado al veterinario, fue ahí cuando decidió dejar otra carta que decía: “Simón, te extraño. Me dijeron que te llevaron al veterinario. Te dejo 3 pesos para tus tortillas”.

Esto enterneció otra vez a muchos, aunque todo tiene un final feliz pues el dueño del albergue dijo que el can no está en adopción, pues así su dueño puede ir a verlo cuando quiera.

G.R