Maduro pide a México apoyo para dialogar con la oposición

El presidente venezolano también mandó un mensaje a los gobiernos de Uruguay y Bolivia, para que lo apoyen en su lucha

Ciudad de México.- A más de dos meses de la crisis que se vive en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro mandó un mensaje a los gobiernos de México, Uruguay y Bolivia, para que lo apoyen con el diálogo que busca entablar con la oposición liderada por el llamado “presidente encargado”, Juan Guaidó.

De acuerdo con El País, en uno de tantos mensajes que manda el líder bolivariano por medio de la televisión oficial, se pidió a los gobiernos referidos que hagan “acompañamiento para un gran diálogo de paz y entendimiento (…) Toda mi voluntad para buscar una vía de negociación (…) por el bien del futuro”, señaló Maduro.

Recordemos que no es la primera vez que Nicolás Maduro pide dialogar con el bando de Guaidó. Los primeros días después de que el líder de la Asamblea Nacional se proclamó “presidente legítimo” de Venezuela, el chavista ofreció echarse una platicada… a ver si conseguía resolver la situación. Sin embargo, el propio Guaidó indicó que no tenía caso: según el mandatario encargado, en otras ocasiones se han entablado diálogos con Maduro, incluso se llegó a acuerdos, pero el bolivariano no cumple. Entonces pa’ qué.

En su mensaje, Maduro volvió a responsabilizar a Guaidó y compañía de los cortes de energía eléctrica que han sucedido en gran parte de Venezuela… de hecho, es uno de los puntos que abordó como “condición” para iniciar con los diálogos por la paz. “Cesen los ataques terroristas y las emboscadas y, con el acompañamiento de México, Bolivia, Uruguay y El Caribe, Venezuela pueda instalar más temprano que tarde una mesa de diálogo nacional con todos los sectores políticos, culturales, económicos y sociales”.

No pos sí… así con esas acusaciones y con las acciones que se han tomado contra Juan Guaidó (retirarle inmunidad legislativa e inhabilitarlo por 15 años para desempeñar cargos públicos)… está fácil comenzar las negociaciones.

¿Y qué dice AMLO?

Durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre este asunto… y bueno, el mandatario dijo que por él ¡va!, está más puesto que Vicente Fox (para tuitear contra el tabasqueño, no otra cosa… jaja). “Nosotros hemos propuesto que las partes se sienten a dialogar. El buscar una salida pacífica, en el conflicto de Venezuela. Está en los criterios de política exterior de nuestro país (…) estamos dispuestos a ayudar a que se dé el diálogo. México tiene las puertas abiertas para que se busque una vía pacífica como conducto para Venezuela”.

