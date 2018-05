Maduro expulsa a los diplomáticos de EE. UU.

Les da 48 horas para salir del país; los acusa de conspiración

AFP

Caracas, Ven.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la expulsión de los dos mayores representantes de Estados Unidos en Caracas, tras repudiar las sanciones económicas de Washington en represalia por su reelección.

He ganado en buena lid. Nadie me ha regalado esta victoria (…) que he conquistado con la valentía y el coraje con que he enfrentado al imperio”

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela