Madres padecen por falta de espacios

En Santa Catarina las madres solteras y jefas de familia ‘sufren’ ante la falta de estancias o guarderías, ya que no tienen posibilidades de que les cuiden a sus hijos mientras ellas trabajan

Enrique Pérez

Santa Catarina.- La falta de estancias y guarderías en el municipio de Santa Catarina, limita ingresos económicos a madres de familia, principalmente a madres solteras y mujeres adultas, al no tener algún espacio para ‘dejar’ a sus menores hijos al buscar y tener algún empleo.

Lo anterior, se desprende ante la constante preocupación que han externado distintas madres de familia al interior de la coordinación de la mujer, perteneciente el sistema integral DIF municipal, a lo cual, Norma Martínez Lugo, titular del área en mención, subrayó que es un tema que se tiene como parte del plan de trabajo a desarrollar.

“Aunque se escuché, lejos de alcanzar (…), pero muchas mujeres me comentan el por qué no existe en el municipio santacatarinense una guardería, siendo algo muy importante que se tenga, puesto que existen fuentes de empleos, no muchos, por ejemplo esta la maquiladora de zapatos que constantemente están contratando gente, pero a veces la madres solteras se rehúsan a ir por el hecho de con quién dejar a sus menores”, indicó la funcionaria.

Añadiendo, que ante la ‘fuerte’ necesidad de tener una guardería, y ser parte del plan de trabajo a desarrollar, el proyecto para la realización de la misma, será presentado ante la alcaldesa Sonia García Toscano, como también a las demás autoridades del municipio, para que sea apoyado, y se inicie con la realización para alcanzar el objetivo.

Puesto que es el principal petición que efectúan las mujeres con las que se ha tenido contacto y pláticas, puesto que se les facilitaría el tener este tipo de apoyo, principalmente

para tener un trabajo.

*EZM