Recién este sábado hallaron siete cuerpos bajo una casa; ahora las madres de desaparecidos en Sonora plantean informar problema en Europa

Staff Correo

Cajeme, Sonora.- Este sábado, el colectivo ‘Guerreras Buscadoras’ de Sonora realizó el hallazgo de siete cuerpos sepultados bajo los cimientos de una casa. Se trata de un hallazgo más que exhibe “el horror” en Sonora y por los que ahora piden invitación del Parlamento Europeo para contarlo.

El hallazgo se realizó los días viernes y sábado en una casa abandonada de la calle Espada y Escudo, en la colonia Urbi Villa del Rey , al poniente. Desde hace dos meses, a través de una llamada anónima informaron a una de las integrantes del colectivo que ahí estaba sepultado su hermano.

También lee: Guanajuato capital acumula más de 500 denuncias por desaparecidos

Ante ello, acudió a solicitar apoyo de la Fiscalía de Justicia para catear y asegurar la casa. Pero ante la ineficacia de las autoridades el colectivo inició la búsqueda y en dos días van siete cuerpos.

Hoy están de vuelta en el lugar para descartar más hallazgos y pidieron el apoyo de Servicios Médicos Forenses para identificarlos.

Años de búsqueda

Así como las Guerreras Buscadoras localizaron este punto, las Madres Buscadoras es otro de los cientos de colectivos de familias de desaparecidos en Sonora. Desde hace años, todos ellos realizan labores en campo para encontrar a sus familiares.

Cecilia Patricia Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras, se hizo visible en enero pasado. Esto luego de enviar un mensaje a los cárteles de crimen organizado de Sonora para que les permitan buscar a sus hijos desaparecidos.

En un video, ella —quien busca a sus hijos Alejandro Guadalupe y Marco Antonio, desaparecidos en 2015 y 2019— aseguró que ya no buscan justicia. Por el contrario, sostuvo que sólo buscan llevar a sus hijos a casa.

“Me veo en la necesidad de pedirles a ustedes, los jefes de los cárteles de Sonora, Salazar y Caro Quintero y demás líderes de cárteles, que no nos maten. No nos desaparezcan, no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos”, dijo Cecilia en aquella ocasión.

Llevar “el horror” al Parlamento Europeo

Madres de desaparecidos en Sonora hallan siete cuerpos bajo una casa.

Ahora, este mismo sábado, el colectivo solicitó al Parlamento Europeo una invitación para informar sobre “el horror de las desapariciones en México”. Asimismo, criticó a los que condenaron la resolución del organismo.

“Así como se unen para condenar una ‘resolución’, se unieran para condenar la violencia y la corrupción imparable de este país sin esperanza. Si se unieran a nuestras búsquedas de los desaparecidos, este país sería otro. ¿Quiénes son los hipócritas?”. Así lo escribieron en referencia a los gobernadores y políticos de Morena que se unieron al presidente Andrés Manuel López Obrador condenando el “intervencionismo” del Parlamento.

Lee más: Ninguna vergüenza: afines a la 4T defienden respuesta de AMLO al Parlamento Europeo

Solicitamos a @Europarl_ES , nos extienda invitación para informar a la comunidad europea sobre las desapariciones en México. Queremos contarle al mundo del horror que prevalece en este país sin esperanza ni rumbo, de los males que nos amenazan y terminan con nuestras vidas. — Madres Buscadoras AC (@MadresBuscan) March 11, 2022

En otro mensaje las Madres Buscadoras de Sonora cuestionaron la defensa del presidente al Parlamento sobre que “México no es tierra de conquista”. El colectivo refutó al mandatario asegurando que los cárteles de la droga son los que se disputan el territorio nacional.

“¿Que México no es tierra de conquista, Presidente? ¿Entonces qué pelean los cárteles, sino la conquista de territorios y plazas mientras el gobierno protege y observa las masacres y desapariciones de personas sin hacer nada?”.

ac