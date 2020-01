Madre paga la boda de su hija… y se termina robando al novio

Staff Correo

Guanajuato.- Los internautas hicieron caer en las redes del retuit con noticias fake a otro funcionario público. En esta ocasión fue la diputada de Morena Tatiana Clouthier quien pecó de inocente y pidió ayuda para hacer viral los logros de una ex actriz de cine para adultos.

Un usuario de Twitter compartió un post pidiendo ayuda para dar a conocer el nombre de Miranda García Hernández, una supuesta joven estudiante originaria de Oaxaca que había ganado varios premios.

La diputada no dudó tanto y confió en la veracidad del post, por lo que decidió regalarle un retuit con el mensaje: “Si hay algo que pueda hacer estoy a la orden”.

Nunca se nos va a olvidar este bello momento. pic.twitter.com/qTvdC6FDtW — PanditaEnchilada (@PanditaEnchila) January 21, 2020

Pero lo que no sabía es que estaba siendo víctima de las noticias fake, la joven de la foto no era una estudiante y mucho menos vivía en Oaxaca, en realidad era Mia Khalifa, una ex actriz de películas para adultos.

Tras el revuelo que esto causó, las múltiples burlas que ocasionó, Tatiana Clouthier decidió tomar con gracia esta pequeña equivocación, lanzando otro tuit en el que decía que le había pedido perdón a la Virgen por promover el ‘porno’.