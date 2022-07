La joven madre migrante salió de Valle de Santiago hace más de dos meses; buscó el ‘sueño americano’ pero murió en un trailer en Texas

Yadira Cárdenas

Valle de Santiago.- La joven migrante, María Guadalupe Montero Serrato finalmente regresó a casa en la comunidad La Enmarañada. Partió hace más de dos meses buscando el “sueño americano” y una mejor vida para sus dos hijos. Sin embargo, hoy regresa en solo para su funeral tras fallecer asfixiada en un trailer en San Antonio, Texas. Este jueves 14 de julio, la comunidad que la vio nacer la despidió en medio de la tristeza.

María Guadalupe cumpliría los 29 años el pasado 4 de julio. Hace más de dos meses se despidió de sus padres, hermanos y sus pequeños hijos: una menor de 12 años y un niño de 10. Al decidir cruzar a los Estados Unidos para buscar mejorar la situación económica y brindarles un mejor futuro, la acompañaba una amiga de la misma comunidad, ella decidió regresar después de dos intentos fallidos.

A pesar de ello, Guadalupe no se rindió y buscó la manera de pasar, llegar a Texas y posteriormente a Indianápolis, donde radican familiares suyos. Pero el contacto con ella se detuvo y hasta el pasado 29 de junio se supo de la trágica muerte de 53 migrantes en Texas, 27 de ellos mexicanos, entre los que había 8 guanajuatenses.

Luego de intentar localizarla en ambos territorios. Finalmente un familiar la reconoció a través de una fotografía y un documento con su nombre entre las víctimas del tráiler.

‘Nadie se merecía esto’, lamenta su padre

A partir de entonces los días de angustia pasaron, hasta que la madrugada del jueves arribó el féretro a la vivienda de la calle Avenida del Trabajo. Familia y amigos recibieron los restos de la joven madre, entre el llanto y la confusión de no saber por qué algo así había ocurrido.

“No tenemos palabras para expresar lo que nos pasó. No lo esperábamos, pero dios nos la mandó así y así la recibo. No tengo palabra, nadie se merecía esto, son situaciones que no hay vuelta atrás y no nos queda más que salir adelante y luchar por los que se quedan aquí, su deseo era salir adelante para sus hijos y no lo logró”, señaló con voz entrecortada Vicente Montero, padre de la joven. Él agradeció el apoyo de los tres niveles de gobierno para el traslado del cuerpo de su hija.

Apenas horas más tarde, cerca del mediodía, los dolientes partieron caminando al templo de Santiago Apostol. Ahí en la misma comunidad, donde se realizó la misa de cuerpo presente

“Esto fue catalogado como una desgracia humana, una desgracia por la avaricia del ser humano y nos tiene que dejar una enseñanza a todos. No podemos dejar que el dinero y las cosas estén por encima del prójimo”, señaló el sacerdote que precedió la misa.

Posteriormente, el cortejo se dirigió hacia el panteón “Santiago Apóstol” de la cabecera municipal, ahí sepultaron a María Guadalupe.

Recibirán todo el apoyo: Alejandro Alanís

El alcalde de Valle de Santiago, Alejandro Alanís Chávez, acudió desde primera hora a dar el pésame a la familia y ofrecer el respaldo de la administración municipal, y en entrevista señaló que se mantiene el acercamiento con la familia desde el primer día en que se conoció la noticia.

“Es una situación muy lamentable, estamos con la familia y viendo sus necesidades, de acuerdo a ellas estaremos determinando los apoyos, para los niños se verán becas para que sigan estudiando, vamos a estar al pendiente de lo que necesiten”.

Señaló que Valle de Santiago cuenta con 150 mil habitantes, y se estima que sean 20 mil los migrantes originarios de este municipio radicados en los Estados Unidos.

Te puede interesar:

LC