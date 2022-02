La mujer desentierra a su bebé fallecida en 1990 para comprobar si en realidad falleció o si fue robada en el hospital

Redacción

España.- Luego de ver en un programa de televisión a una mujer muy parecida a ella, una mujer ordenó la exhumación del cuerpo de su bebé supuestamente fallecida en 1990, pues reavivó sus sospechas de que su hija no murió, y más bien fue robada del hospital donde dio a luz.

La mujer, llamada Carmen Navarro, explicó que en 1990 dio a luz a una bebé prematura en la antigua Clínica del Niño Jesús de Sabadell en Catalunya, niña a la que ingresaron a la Unidad de Recién Nacidos. Navarro iba a visitar todos los días a su hija esperando el día que la pudiera llevar a la casa.

“De repente, sin ninguna enfermedad ni indicios previos, los médicos le comunicaron que la niña había fallecido y le entregaron un ataúd ya cerrado, sin que en ningún momento viera los restos de la pequeña”, explicó el abogado de la familia, Fernando Osuna, al medio español La Vanguardia.

Tanto Carmen como su esposo se extrañaron por lo sucedido, pero decidieron seguir con sus vidas y se mudaron a Sevilla, donde tuvieron más hijos y formaron una familia.

Sin embargo, hace varios meses Carmen se encontraba viendo un programa de concurso en la televisión llamado ‘¡Ahora Caigo!’ del canal Antena 3 cuando apareció una participante que tenía un gran parecido con una de sus hijas, lo que le hizo reavivar sus dudas sobre el posible hurto de su bebé, por lo que contactó con un abogado y solicitó le desentierro del ataúd para ver si sí tenía los restos de la niña o si era solo un recipiente vacío.

El caso fue aprobado por las autoridades y el pasado tres de febrero abrieron el ataúd, donde la profesional forense Isabel Navarro confirmó que sí estaban las cenizas de un bebé, mismas que serán trasladadas a un laboratorio de ADN para determinar si sí se trata de la hija de Carmen. Los resultados podrían tardar entre uno y dos meses.

Las autoridades confirmaron que hasta no confirmar si los restos hallados pertenecen a la hija de Carmen o no, no empezarán a buscar a la participante de la televisión, pero si se comprueba que es un bebé robado, se abrirá una batalla legal para castigar a quienes separaron a la niña de sus padres, con un proceso que involucraría al médico, los enfermeros que asistieron el parto y las personas que certificaron el fallecimiento.

“Se trataría de un delito de suplantación de personalidad, falsedad y secuestro”, comentó el abogado de la familia.

