Madre de policía “levantado” hace diez meses pide respuestas, no despensas

Celaya.- A casi 10 meses de la desaparición del policía auxiliar Alejandro Peña Vázquez, quien fuera “levantado” el 22 de septiembre pasado durante su turno de trabajo, su madre, la señora María del Carmen Vázquez Cruz, continua su búsqueda y pidiendo apoyo a las autoridades para dar con él.

El 22 de septiembre del 2020, el policía auxiliar fue llevado por la fuerza en un vehículo cuando se encontraba custodiando el relleno sanitario Tinajitas, desde esa fecha no se sabe nada del elemento y las instancias investigadoras no han informado a sus familiares avances o resultados de la investigación, por lo que la señora Vázquez Cruz pide la intervención de la presidenta municipal ante la Fiscalía General del Estado.

“Que me ayuden para saber de mi hijo porque en Fiscalía no me dan respuesta de nada; el 22 de este ya van a ser 10 meses, entonces hasta ahorita no me dan respuesta de nada, si lo siguen buscando, no me dicen nada, nada más voy y voy y no me dan respuesta yo necesito que me ayuden a buscar a mi hijo”, manifestó la madre del elemento desaparecido.

Asimismo, la señora María del Carmen enfatizó que no está buscando un apoyo económico o despensas que le ofrecieron, sino que quiere recuperar a su hijo.

“A mí no me interesan ni las despensas, ni lo que me puedan dar por mi hijo, lo único que me interesa es mi hijo, lo único que quiero es mi hijo y que me apoyen para buscarlo, yo lo quiero de vuelta, no me interesan sus despensas ni lo que me puedan dar”, señaló.

La afectada reiteró que su hijo no tenía vicios, era deportista y buena persona, por lo que su desaparición sigue siendo un misterio para ella y su familia.

