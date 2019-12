Madre de Ludwig aun busca justicia para su hijo

A pesar de que interpuso una apelación, esta no ha recibido respuesta; los presuntos asesinos del joven guanajuatense fueron absueltos del crimen e incluso presentaron un amparo

Guanajuato.- A casi seis meses de que una juez absolvió a los dos hombres acusados de asesinar al joven Ludwig, la apelación del caso no avanza e incluso estos ya se han amparado para evitar ser capturados nuevamente.

En junio pasado, en audiencia de juicio oral, la jueza Mónica Edith Olmos Ortega absolvió a Carlos y Mauricio ‘N’, que habían sido acusados de asesinar al joven Ludwig en mayo del año pasado, y después abandonar su cuerpo en Romita, por lo que familiares de la víctima, realizaron marchas y manifestaciones para exigir justicia.

Martina Licea, madre del joven asesinado, señaló que a casi seis meses de que fueron absueltos, la apelación de su caso no ha avanzado.

“Sigo esperando justicia, porque mi hijo no merecía esa muerte, me dicen que ya se reabrió el caso, pero ese fue desde hace como 3 o 4 meses, pero aún no hacen nada, no hay avances”.

Dijo que incluso, le han notificado, que Carlos y Mauricio se han amparado ante la apelación de la sentencia, para evitar volver a ser capturados, además de que ya se fueron de la ciudad y abandonaron su casa y la tienda de abarrotes que tenían, por lo que teme, que puedan escaparse de la acción de la justicia.

“¿Cómo es posible que le hagan más caso (las autoridades) a los asesinos que a uno?, porque todos sabemos que ellos son los asesinos y aun así los dejaron libres, aunque aceptaron los hechos”.

Martina Licea, estuvo presente en el paro que realizan estudiantes de la Universidad de Guanajuato, para exigir justicia tanto para su hijo, como para todas las víctimas de violencia.

Consideró que la lucha que lleva la comunidad estudiantil de la UG, es muy necesaria y es una muestra de la acción que deben de tomar los ciudadanos para hacer escuchar sus voces.

“Estoy muy orgullosa de los estudiantes, me dieron ánimos y una lección, tan jóvenes y luchando por justicia, estuve con ellos apoyándolos, mejor ellos están luchando que muchos padres de familia que hemos pasado por esto, estoy muy agradecida que también gritaron por mi hijo”.

