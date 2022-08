La regidora panista, madre de extorsionador de Celaya, tampoco está obligada a pedir licencia al cargo, así lo indicó el Secretario de Ayuntamiento…

Luz Zárate

Celaya.- La regidora panista, Cristina Villalobos Hermosillo, no ha tramitado la licencia a su cargo, tal como se lo exigió el Comité Directivo Estatal del PAN, quien advirtió que de no hacerlo la expulsarán del partido.

Lo anterior, luego de que la Fiscalía General del Estado, detuvo a su hijo por el delito de extorsión a los comerciantes del Mercado de Abastos y que el pasado miércoles quedará vinculado a proceso.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Jorge Gámez Campos, señaló que la regidora no ha solicitado la licencia y no está obligada a hacerlo, ya que la regiduría es un puesto de elección popular.

“Es una decisión personal, hoy viernes en el despacho de la Secretaría no hemos recibido ninguna solicitud de licencia, es una decisión personal de cualquier edil, solicitar o no licencia”, mencionó el funcionario.

Gámez refirió en varias ocasiones que solicitar licencia a su cargo es una decisión personal de la regidora, e incluso si ella quisiera sumarse a otra fracción política del Ayuntamiento podría hacerlo, o incluso declararse independiente.

“No hay ningún impedimento legal, es una decisión personal de cualquier edil, solicitar o no licencia, recordemos que los puestos de elección popular son cargos irrenunciables, y, por lo tanto, solamente a solicitud de parte, podría haber alguna concesión de alguna licencia”, señaló.

Regidora no se ha reunido con el alcalde

La regidora panista, madre de extorsionador de Celaya

Cabe mencionar que el jueves, la regidora declaró que aún no toma una decisión de renunciar a su cargo y que primero tiene que platicarlo con el alcalde Javier Mendoza, con quien tampoco ha abordado el tema de su hijo.

“Sobre ese tema en lo particular no (hemos hablado), ella… tengo entendido que sigue atendiendo sus labores edilicias, ha estado atendiendo comisiones, consejos, pero sobre este tema en lo particular no hemos tenido ninguna comunicación”, señaló.

Gámez destacó que sobre la situación que atraviesa la regidora no puede opinar y tampoco hacer alguna recomendación sobre si debe o no, solicitar licencia a su cargo.

“No tengo ninguna recomendación, ninguna opinión, como Secretario del Ayuntamiento, lo que me corresponde es estar atento en caso de que algún edil decidiera presentar alguna otra solicitud…”, finalizó.

