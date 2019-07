Madre de Erasmo exige justicia

Doña Margarita Zamudio García atestiguó el operativo del 4 de junio de 2017 y contó a Correo la tristeza que la acompaña desde hace dos años que asesinaron a su hijo

Enrique Pérez

Victoria.- Margarita Zamudio García ha enfrentado la impunidad y la falta de respuestas de parte de las autoridades, en su lucha por lograr que el asesinato de su hijo no quede impune.

“Él estaba en su casa y yo en la mía, llegó una niña espantada a decirnos que había muchos policías, por lo que salí. No me dijeron nada, yo preguntaba por qué entraban, que me enseñaran una orden o permiso de entrar a la casa de mi hijo”, narró a correo.

A partir de ese momento relata que todo fue confusión. Sus otros hijos e hijas llegaron e intentaron impedir el paso a los oficiales. Pero los uniformados, (doña Margarita no puede precisar cuántos), abrieron la puerta de la casa de su hijo a patadas. Uno de ellos la empujó.

“Como ya no nos dijeron nada, ni nos enseñaron nada, agarraron las muchachas palos con los que habían hecho leña. Y empezaron a echar balazos (los oficiales), al aire, no sé (…) En la ermita, ahí fue donde lo mataron, dentro de esa casa”, señaló la mujer.

Debido a la impresión, la señora Zamudio se desmayó. Cuando despertó en una cama del Centro de Salud, rodeada de su nuera e hijos, supo que Erasmo había fallecido.

‘Levantan’ al hijo mayor

Esa noche, después del ataque, el hermano mayor de Erasmo fue ‘levantado’, hecho del que doña Margarita no se enteró sino hasta tiempo después, pues el joven vivía en otro callejón.

“Nunca me han platicado (…) estaba acostado, ya para dormirse, en puros calzoncillos. Él no sabía que había fallecido su hermano. Dice que lo trajeron dando vueltas los mismos policías”, refirió la señora Zamudio.

Otro de sus hijos (que ahora radica en Estados Unidos), acudió con el entonces alcalde de Victoria, Héctor Teodoro Montes, para exigirle la aparición de su hermano, “le dijo que si no aparecía a tales horas, no se iba a tentar el corazón”. Fue así como el muchacho regresó a casa.

Denuncia falta de apoyo

Margarita Zamudio afirma que las autoridades municipales ofrecieron apoyo económico a la esposa de Erasmo y sus dos hijos, así como cubrir los gastos funerarios. Sin embargo, nunca lo recibieron. Agregó que la Procuraduría de los Derechos Humanos también intervino, pero sin resolverle nada.

Ahora solo quiere superar el dolor, “le pido a Dios que me dé fuerza para perdonarlos, porque son cosas muy duras y muy tristes. No puede quedar la muerte de él así ‘nomás’”.

Tan sólo seis meses antes del asesinato de Erasmo, murió su padre. El joven había regresado de Estados Unidos (a donde se fue en 2013) para verlo por última vez. “Si uno hubiera sabido, mejor que no hubiera venido”, lamenta Margarita Zamudio.

