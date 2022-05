Durante la presentación de su canción ¡Claro que yes! en Los Ángeles arremetió Lyn May contra Karol G

Redacción

México.- Recientemente, la ex vedette Lyn May viajó a Los Ángeles para presentar su tema ¡Claro que yes!, en el evento la bailarina lució una peluca de color azul y un llamativo vestido de color rosa.

Al pareces uno de los reporteros encontró cierto parecido con la cantante Karol G, pues ella suele teñir su cabello del mismo color, “te veo muy Karol G”, dijo el reportero, sin embargo al escuchar tales palabras Lyn May no reacciono de la mejor manera.

“No me compares con esa vieja, está gorda ella y yo estoy muy bien, tengo mi cinturita, ella no tiene cintura, está muy pareja, parece tamal”, dijo ante las cámaras del programa El Gordo y la Flaca.

Asimismo la bailarina presumió que su cintura mide 57 centímetros, “siempre he sido de cintura chiquita y nalgotas”, dijo.

Aseguró que las jóvenes solo quieren imitarla, “pobrecitas no saben, quieren copiarme todo”. Ante sus declaraciones las risas se hicieron presentes entre los que se encontraban cerca de ella.

Lyn May arremete contra más artistas

Lyn May contra Karol G

Pero esta no ha sido la primera vez que Lyn May se lanza contra alguna cantante o artista, pues recientemente criticó a Becky G.

“Yo ya llegué con todo desde hace mucho tiempo, ellas me copian a mí pero pues no les sale muy bien”, dijo en el programa Venga la Alegría.

En 2021 también criticó a Belinda asegurando que no era contrincante para ella.

“Ay, no me hables de Belinda porque no me gusta, está muy flaca, canta feo, es muy gris”, dijo Lyn May.

Debido a sus controversiales críticas, los internautas le han enviado fuertes mensajes.

“Hay que envejecer con dignidad, caray”, “Ya está bastante mayor para verse como de 15, esa etapa ya la quemó” y “Esta señora tiene un problema con las mujeres”.

Sin embargo, parece ser que a Lyn May no le interesa saber lo que las artistas e internautas piensen u opinen de sus críticas.

