El líder de la CMIC en Guanajuato alertó que las fallas de la CFE en Guanajuato “tarde o temprano van a detonar un gran problema social”

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Las constantes fallas en el servicio de energía eléctrica detonarán en un problema social. Así lo advirtió el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Guanajuato, Enrique Octavio Aranda Anaya.

Mencionó que como operadores de obra pública, el servicio de energía eléctrica no es básico pero si un activo importante. No obstante dijo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no tiene las capacidades en algunas zonas para garantizar el servicio.

“Empresas pequeñas, medianas, tardan mucho para darte la factibilidad del servicio y definitivamente el tema de los presupuestos no lo conozco, pero esto es de mantenimiento. Esto tarde o temprano va a detonar en un gran problema social”, señaló.

Foto: Especial

Disminución del recurso de la CFE se nota en quejas de los usuarios

A inicios de esta semana, Periódico Correo publicó que desde el inicio del sexenio del presidente de Andrés Manuel López Obrador, el recurso destinado a mantenimiento y servicios de la infraestructura de la CFE en la entidad se ha reducido en 65%. Mientras que en el 2018, en el último año del presidente Enrique Peña Nieto, se destinaban poco más de 102.5 millones de pesos; para el 2022 el recurso se quedó en apenas 14.9 millones de pesos.

Aranda opinó que la CFE era conocida como unas de las mejores empresas que trabajaba y ofrecía el servicio con eficiencia y eficacia. “Y de repente ya vemos deficiencias en su actuar”.

La disminución en dicho recurso se ha reflejado en el número de reportes de usuarios de toda la entidad, debido a fallas en el servicio de luz eléctrica.

