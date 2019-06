‘Lupita’ vive desprotegida en las penumbras

La vivienda de Guadalupe Alanís Blandrán está hecha de madera y tejas de asbesto que, si bien la protegen del sol, de la lluvia no; vive el día a día entre complicaciones y teme que desconocidos entren y les hagan daño

Karla Silva

Silao.- Once ladrillos le han servido por muchos años a doña ‘Lupita’ para cocinar sus alimentos. Tablas de madera y tejas de asbesto la protegen de los rayos del sol, pero no de las fuertes lluvias, pues gota a gota pierde su patrimonio.

“Me mojo, se me mete el agua (…) se fue mi papá del mundo y me dijo ‘Aquí quédate’ (…) Ya me impuse, me impuse con mucha paciencia”. Doña ‘Lupita’

Desde hace aproximadamente tres décadas, Ma. Guadalupe Alanís Blandrán habita una modesta vivienda en Campamento del Ferrocarril en Silao, colonia que sirvió para dar refugio a los trabajadores de las vías férreas. Se acompaña de su hija que trabaja como ayudante en un negocio.

La casa de ‘Lupita’ se ubica a unos metros del paso de ‘La Bestia’ que ruge tan fuerte que hace cimbrar la construcción. Los árboles dan sombra y aminoran la rudeza de la lluvia, pero no reducen los escurrimientos entre las tejas cuarteadas y rotas. Al llegar la inclemencia tapan sillas, mesa, un sillón y las camas para evitar que sean alcanzadas por las gotas.

A sus 64 años de edad se ha acostumbrado a vivir en la oscuridad. Reconoce que le ha sido difícil.

La falta de iluminación natural y artificial propicia la proliferación de insectos. Las telarañas se esconden en los rincones de la morada y de vez en cuando, las arañas las atacan y deben recibir atención médica con urgencia.

‘Lupita’ recolecta botellas de plástico que luego vende a un costo muy bajo, para pagar los gastos de la casa. Su temor diario es que en la penumbra, desconocidos entren y les hagan daño.

La hora de la comida es también todo un reto: con leña cocinan a la intemperie, en un fogón hecho con tabiques; comen en una mesa de madera bajo un techado de láminas galvanizadas. Su anhelo: tener una cocina.