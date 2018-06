‘Lupita’ conserva su candidatura: IEEG

Mientras no haya una sentencia en firme, la candidata puede seguir en su campaña, pues existe la presunción de inocencia

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), Mauricio Guzmán Yáñez, afirmó que no se quitará la candidatura a la alcaldía de Purísima del Rincón a Guadalupe Velázquez Díaz, quien ha sido vinculada a un proceso penal por el delito de fraude, pues existe la presunción de inocencia, por lo que las determinaciones que se tomen serán una vez que haya una sentencia en firme.

Mientras nosotros no tengamos una determinación judicial firme, en donde se le limite o restrinja algún derecho político-electoral, concretamente el de ser votado, no podemos proceder a cancelar ningún registro” Mauricio Guzmán Yáñez, Consejero presidente del IEEG

Lo anterior representa que ‘Lupita’ Velázquez podrá seguir haciendo su campaña por la alcaldía de Purísima normalmente.

“Nosotros tenemos en ese caso un registro que fue aprobado por el Consejo General y es un registro que está firme (…). Y en un caso como éste me parece que habrá que privilegiar el principio de presunción de inocencia, es decir, nosotros no procederemos a tomar ninguna acción mientras tanto no haya una sentencia firme que en su caso limite o prive de algún derecho político-electoral”.

El pasado jueves, una juez de Oralidad vinculó a proceso a la diputada local con licencia María Guadalupe Velázquez Díaz por el presunto delito de fraude cometido en agravio de 69 romitenses por el programa ‘Tu Casa’ de la Comisión Nacional de Vivienda.

Al cuestionarlo si en el caso de que algún ente público, como la Procuraduría de Justicia del Estado, solicitara la revocación de la candidatura de ‘Lupita’ Velázquez para la alcaldía de Purísima del Rincón, Guzmán dijo que cualquier persona o instancia puede hacer la solicitud que estime pertinente, pero tendría que revisarse y analizarse.

“La máquina, aceitada”

Por otra parte, luego de la firma del Pacto de Civilidad por parte de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, candidato de la coalición ‘Por Guanajuato al Frente’ a la gubernatura, el consejro presidente del IEEG recordó que quedan 29 días para la jornada electoral, y de éstos 26 días son de campaña. “Es decir, estamos en la etapa final de las diversas campañas.

Añadió que “la maquinaria electoral está aceitada, estamos acorde a todo lo programado, el material electoral está concluido, las boletas están prácticamente impresas, los consejos están trabajando al 100%, el programa de Resultados Electorales Preliminares está también ya muy avanzado; es decir, todo el tema ral está listo y dispuesto”.

RC