LuisitoComunica se disculpa tras escándalo por foto controversial

Redacción

México.- Luego de que se armara un alboroto en las redes sociales por una imagen en la que el famoso youtuber cosifica a su novia y frente a ella coloca una botella de nombre muy peculiar, ofreció una disculpa para todos aquellos que se sintieron ofendidos.

Comentó que reconoce su error y agradeció a quienes lo criticaron pues así él puede visualizar las cosas que estaba haciendo mal, además aclaró que se ha dado cuenta que se normaliza la violencia a tal punto que se bromea con algo muy serio sin saber de verdad el fondo que conllevan las palabras.

Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe de parar.

— Luis El Crack (@LuisitoComunica) August 31, 2020