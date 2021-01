Agencias

Ciudad de México.- El 15 de enero de 2020 quedó grabado en la memoria de Luisa Wilson San Román, pues fue la fecha en la que la joven jugadora de hockey sobre hielo, con solo 14 años, pasó a la historia del deporte mexicano al convertirse en la primera medallista nacional en los Juegos Olímpicos de Invierno Juveniles, en Lausana, Suiza.

En aquella ocasión, en la modalidad de equipo mixto 3×3 con la bandera olímpica como estandarte, la originaria de Celaya, brilló en la magna cita. Ahora, un año después, la jugadora tiene nuevos objetivos, como ser parte del equipo mayor mexicano para acudir a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022.

“Lo recuerdo y me siento muy feliz de que lo logré, no puedo creer que ya haya pasado un año con todo lo que ha sucedido con el covid-19, pero es padrísimo cuando lo pienso, no puedo imaginar otra cosa que me hubiera encantado hacer el año pasado más que conseguir esa medalla y a veces me cuesta trabajo creerlo, pero lo logré, esta medalla me puso en la historia deportiva, tengo esta presea de las Juegos Juveniles y tendré para el resto de mi vida”, dijo Luisa Wilson.

La mexicana sabe que detrás de ella, hay niñas que la ven como una referente de su deporte. “Si quiero continuar jugando, sé que tengo que trabajar más duro porque hay niñas pequeñas que me ven como ejemplo; les mostré que sí se puede, me gustó tener esa responsabilidad y a veces es difícil esforzarte todos los días, pero tengo a mi familia que es mi soporte”.

Luisa proviene de una familia amante del hockey, al ser su papá un entrenador canadiense, creció en las pistas de hielo, mostrando desde los tres años su gusto por el deporte, el cual llegó a combinar con el patinaje artístico. Ahora, más de una década después, y de jugarlo alternadamente entre Canadá y México, la medallista tiene un firme objetivo este 2021.

“Ahora a veces estoy en Canadá, pero también en México, estoy en varias ligas a la vez para tener más partidos y mejorar. Este año estoy entrenando para tener la oportunidad de jugar con el equipo mayor femenil de México, ya que este año son los clasificatorios para ir a los Juegos Olímpicos de Invierno y si quiero ir, vivir otra vez la experiencia, tengo que trabajar duro para que me elijan, para ganarme un espacio”, puntualizó.

