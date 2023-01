Andrés Manuel López Obrador nombró a Luis Rodríguez Bucio como el nuevo subsecretario de la SSPC tras la renuncia de Mejía Berdeja

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, nombró a Luis Rodríguez Bucio como subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Esto tras la renuncia de Ricardo Mejía Berdeja para buscar la gubernatura de Coahuila.

En su conferencia matutina, López Obrador designó a Luis Rodríguez Bucio como subsecretario de SSPC y a David Córdova Campos como el nuevo comandante de la Guardia Nacional.

Luis Rodríguez Bucio Foto: especial

“Él era el comandante de la Guardia Nacional, hizo muy buen trabajo. Ahora va a ser subsecretario de Seguridad Pública. Le tenemos al general Bucio toda la confianza”, aseveró el presidente.

Una trayectoria militar

Rodríguez Bucio nació en Condémbaro, municipio de Tancítaro, Michoacán, el 27 de agosto de 1956. Ingresó como cadete al Heroico Colegio Militar en 1973 y en 1977 se graduó como Subteniente de Infantería. Desde entonces su carrera militar creció hasta convertirse en Subteniente hasta General de División.

Tiene una Maestría en Seguridad y Defensa Nacional en el Colegio de Defensa Nacional. Además, fue agregado militar y aéreo en la Embajada de México ante la República Federal de Alemania, con sede en Berlín y en la Embajada de México ante la República Federal de Polonia, en Varsovia.

Mientras que el nuevo comandante de la GN nació en Sonora y es general de división diplomado de Estado Mayor. En el 2020 se retiró de las Fuerzas Armadas y llegó a ser oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Ricardo Mejía ni adiós me dijo”

Asimismo, López Obrador ventiló que Ricardo Mejía Berdeja dejó el puesto para convertirse en aspirante a la gubernatura de Coahuila en junio por el Partido del Trabajo (PT). Y este no le dijo ‘ni el adiós’, pues solo presentó su renuncia en te la SSPC.

“En los dos casos: se fue Ricardo Mejía, ahora sí que no me dio ni el adiós, nada más me mandó un papel”, aseguró.

En cuanto a la controversia dentro de Morena por las próximas elecciones, aseguró que él apoyará al candidato que resulte de las encuestas internas del partido, “quiero también aclarar de que yo no me meto en cuestiones partidistas. Pero en lo que corresponde al partido del cual tengo licencia hay un procedimiento que yo apoyo porque fui el creador cuando fui dirigente de ese partido, de que se eligiera a los candidatos mediante encuestas, que fue se el pueblo que los eligiera y que quien triunfara fuese el candidato y se respetara y se apoyara la decisión. Es el único partido que tiene ese método de elección”.

“Se le pregunta a la gente si conocen a los posibles candidatos, qué opinión tienen de ellos si son honestos. Si están cercanos a la gente y se les pregunta si les gustaría que fuesen los candidatos y el que sale mejor evaluado a ese es al que se le apoya. Esto lo reitero para que nadie use mi nombre. Yo apoyo a quien triunfa de manera democrática mediante el levantamiento de una encuesta”, sentenció.

