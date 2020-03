Luis pierde el sustento por la contingencia

María Espino

Guanajuato.- Para la gente que vive al día y subsiste del comercio, quedarse en casa a pasar la cuarentena para evitar contagiarse de Covid-19 no es una opción, pues hacerlo significa morir de hambre.

Esa es la realidad para José Luis Castillo, quien a sus 70 años de edad elabora charamuscas para vender a turistas afuera del Museo de Las Momias, sitio que desde la tarde del miércoles cerró sus puertas debido al contingencia de salud que se vive a nivel mundial.

Pese al cierre de este histórico recinto, don Luis Castillo se levantó muy temprano este jueves y salió al museo con la esperanza de que alguien llegue y compre su mercancía, pues dijo que de no vender, no sabe de qué manera obtendrá ingresos para sobrevivir junto a las cuatro personas que dependen de él.

“Este es el único ingreso que tengo, tengo más muchachos pero pues ellos ya tiene su familia, sus compromisos”.

Don José Luis, quien lleva casi 50 años de hacer y vender charamuscas, comentó que las ventas de estos dulces típicos dependen de la cantidad de visitantes que lleguen al museo, y que al ser uno de los lugares más emblemáticos de la Capital, siempre hay buena venta.

Comentó que en todo el tiempo que lleva en este sito, no recuerda que el Mueso haya cerrado totalmente, sólo durante el brote de la influenza H1N1, además de un periodo de remodelación, y aunque no fueron cierres totales, afecto de manera significativa sus ingresos, por lo que considera que ahora será un duro golpe y le angustia no saber de dónde sacará dinero para poder comer.

“Se me hace muy difícil, y no creo que lo podamos solventar, pues una familia con 100 pesos no se mantiene”.

Dijo que desde que comenzaron a ver en noticias de que el coronavirus se esparcía en otros países, consideraron que llegaría a México y eventualmente a Guanajuato, por lo que desde hace unas semanas comenzaron a almacenar productos de canasta básica, pero aseguró que no es suficiente para subsistir un mes.

No hubo aviso de cierre

Don Luis Castillo aseguró que, para los comerciantes que se emplazan afuera del Museo de las Momias no hubo previo aviso del cierre de este lugar y que se enteraron por personal del recinto que Presidencia municipal lo había notificado una noche antes, pero que nadie se acercó a los comerciantes; del mismo modo desconocer si existe algún tipo de ayuda de parte de las autoridades.