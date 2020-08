Luis Fuentes retorna el América

Agencias

Ciudad de México.- La NBA lanzó un fuerte mensaje al cancelar todos los juegos de playoffs de la jornada de ayer, esto tras las protestas raciales por parte de sus jugadores.

Después de que los profesionales de los Bucks de Milwaukee se ausentarán del duelo frente al Magic de Orlando, al boicotear la agenda como una manera de manifestación, la Liga y la Asociación de Jugadores tomaron la decisión.

“La NBA y la Asociación anunciaron que, tras lo sucedido con la decisión de los Bukcs de no pisar la duela para el juego 5 contra el Magic, los tres juegos de hoy –Bucks vs Magic, Rockets vs. Thunder y Lakers vs Trail Blazzers– han sido pospuestos. El quinto duelo de cada serie será reagendado”, comunicó la organización de baloncesto.

Las protestas vienen por el video difundido de Jacob Blake, quien recibió balazos, por parte de miembros de la policía de Wisconsin, en la espalda. Este acto fue hecho en el estado donde juegan los Bucks. El ciudadano afroamericano está paralizado y “se necesitaría un milagro” para que pueda volver a caminar, esto de acuerdo a las declaraciones del abogado de su familia.

Desde hace meses, las estrellas de la NBA son los que más han alzado la voz frente a los conflictos de racismo que se viven en Estados Unidos.

La NBA no comunicó qué pasará con los partidos de estejueves, ya que han trascendido que Celtics y Raptors, quienes se enfrentan hoy, también buscan boicotear como una manera de manifestación.

Se manifiestan en redes

Después del boicot, estrellas del deporte estadounidense reaccionaron en redes sociales. El más llamativo fue LeBron James, figura de los Lakers de Los Ángeles y uno de los portavoces más importantes en la liga, quien insultó a Donald Trump.

“Que se joda este hombre. Demandamos un cambio. Estoy harto de esto”, publicó ‘The King’ en su cuenta de Twitter.

Otras estrellas, como DeMar Rozan, Donovan Mitchell y Jamal Murray, levantaron la voz. Después, incluso, jugadores de la NFL se unieron a las protestas.

Hace eco en otras ligas

Después de que los Bucks de la NBA comenzaron la manifestación, varios equipos de las diferentes ligas siguieron el ejemplo.

Su equivalente femenil, la WNBA, suspendió los tres juegos programados para el miércoles, con equipos como las Mystics, Dream, Lynx, Sun, Mercury y las Sparks, algunas de ellas portaron playeras con mensajes.

En las Grandes Ligas, los Brewers, que se medirían a los Reds de Cincinnati, optaron por no presentarse en el Miller Park para manifestar su inconformidad por el ataque de policías contra Jacob Blake

Aunque no lo han confirmado, hay más organizaciones de la Gran Carpa que consideran la opción de no jugar.

Por último, en la MLS, se pospusieron el LAFC vs. Real Salt Lake, Dallas vs. Colorado y el Timbers de Portland vs. San José Earthquakes.