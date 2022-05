El joven Luis Fernando Rodríguez fue visto por última vez el 13 de mayo saliendo de su lugar de trabajo a bordo de su auto

León .- La desaparición de Luis Fernando Rodríguez Navarro, hijo del presidente del Patronato de Bomberos, Sabino Rodríguez Rendón, cumplió tres días y ya es atendida por la Fiscalía. Así lo informó la alcaldesa Alejandra Gutiérrez , quien confirmó que el joven sigue sin ser localizado y la Secretaría de Seguridad, Protección y Prevención Ciudadana participa para dar con su paradero.

“Se está coadyuvando. De hecho, de manera personal he tenido comunicación con el padre. Esta es una investigación que le toca a la Fiscalía pero estamos coadyuvando con la información que se tenga a la mano. No podemos dar más información en tanto esto se esclarezca” dijo tras ser consultada al respecto.

Descartan apoyo de la Célula de Búsqueda

El joven Luis Fernando Rodríguez fue visto por última vez el 13 de mayo saliendo de su lugar de trabajo, a bordo de su Fiat Uno color naranja con placas de circulación GLK-300-C. Fue hasta el día siguiente que el presidente del Patronato hizo pública la búsqueda a través de un posteo en sus redes sociales.

Por su parte, el secretario de Ayuntamiento Jorge Jiménez Lona informó que la Célula Municipal de Búsqueda no ha intervenido en el caso. Señaló que ésta solo se activa a petición de las personas interesadas y hasta el momento no ha sido requerida por los familiares de Luis Fernando.

“La célula se activa a petición de la familia. Ahorita más bien se está colaborando con la Secretaría de Seguridad, revisando algunos videos del C4 y Fiscalía que ya está haciendo la investigación de manera directa. Me comuniqué el sábado por la noche porque por ahí había salido una información de que ya lo habían encontrado, fue falsa. Y no hay mayores datos, no se han comunicado con él y están a la expectativa de cualquier información” complementó.