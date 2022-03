Luis Ernesto Ayala Torres

1.- Lex nova

El Congreso del Estado se prepara para conformar una nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo de Guanajuato que, a decir del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 65ª. Legislatura y líder de la mayoría panista, Luis Ernesto Ayala Torres, conduzca a “un Congreso moderno, transparente, que se destaque por ser de los mejores en el país”.

Ha sido Alejandro Arias Ávila, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, el que ha dado a conocer los primeros detalles de la decisión asumida por las representaciones partidarias en Las Enredaderas: se abrogará la ley vigente por otra que, entre otros aspectos, precise tiempos para el cumplimiento de las funciones legislativas; proteja las condiciones de representación popular y fortalezca las tareas de fiscalización. Todo a partir de preceptos sustanciales.

Las regulaciones menores y precisiones se irán a un reglamento, la novedad de esta próxima ley. Arias Ávila, por su cariz político, está llamado a apoyar a Ayala Torres en la conformación de los consensos para que salga “planchada” la legislación, donde será necesario que la mayoría se abra a la praxis democrática de otros congresos, donde las minorías reciben más espacios de acción, como en las comisiones, donde se ha impuesto una mayoría panista aún siendo primera minoría; o, que no se forjen ocurrencias que luego no encuadren en el sistema jurídico nacional. La apuesta es tener la nueva ley orgánica antes de que concluya este período ordinario.

2.– Crímenes políticos

Salvador Acosta Guerrero

La violencia política ha ido in crescendo en nuestro país, desde el año 2000. Por ejemplo, de acuerdo con la consultora Etellekt, que lleva un conteo de ediles asesinados, señala que en los últimos cuatro sexenios se ha cometido homicidio contra 92 alcaldes y alcaldesas. Guanajuato no ha estado exento de este fenómeno, ya que al menos en la última década, han sido asesinados cinco exalcaldes, uno más está desaparecido desde 2019 y un presidente municipal electo. El asesinato, ayer, de Salvador Acosta Guerrero, exalcalde panista de Villagrán, a balazos, engrosa una lista de homicidios de actores políticos, donde también hay candidatos a alcaldías y regidores de algunos ayuntamientos.

Los crímenes contra la clase política, involucra a personajes de diversos partidos, incluyendo a un hegemónico PAN, responsable desde hace tres décadas de la procuración de justicia. En estos casos, donde perdieron la vida exalcaldes, se reproduce la carencia de resultados concretos por parte de la Fiscalía General del Estado y antes como Procuraduría General del Justicia, siempre al mando de Carlos Zamarripa Aguirre, para encontrar a los responsables de los asesinatos, como sucede en la mayoría de los homicidios del estado.

Los datos refieren que, en un solo caso, donde fue asesinado Rogelio Sánchez Galán, presidente municipal electo de Jerécuaro, habría un sentenciado por el homicidio. La impunidad es la marca en el resto de los casos. Como precisión y preocupación, cabe referir que ha sido en el actual sexenio donde fueron asesinados dos exalcaldes panistas, uno priista, uno del PRD y hay otro priista desaparecido, al que no se le puede dar oficialmente por fallecido.

3.– A favor del pacto

Jorge Enrique Hernández

La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) inició su estrategia de recuperación de los alumnos de primaria, secundaria y nivel medio superior que aún no han vuelto a clases bajo la etiqueta: “#Regresa a la Escuela. Es por tu futuro”, que se difunde en las redes sociales y escuelas. Con este pacto, la finalidad es atraer al mayor número de alumnos; el teléfono 800- 3888763, es un “vínculo” con la autoridad educativa. Una lucha difícil debido a los miles que faltan.

El titular de la SEG, Jorge Enrique Hernández Meza, informó que el rezago educativo estatal resultó menos de lo esperado, porque la medición del aprendizaje prueba aplicada por “RIMA” al cierre del 2021 los estudiantes perdieron un punto en español y tres en matemáticas al momento de ser evaluados.

Hernández Meza, que recibió reconocimiento del Banco Mundial por la evaluación, precisó es un reto que se estará afrontando y que en esa tesitura confía en el estudiantado guanajuatense para superarlo. La inversión debe mantenerse.

De la Valija. Con la música a otra parte

Pareciera que entre quienes tienen en sus manos las responsabilidades administrativas de la Universidad de Guanajuato (UG), albergan un deseo ferviente en su corazoncito, lidiar lo más lejecitos posible con la histórica Orquesta Sinfónica de la casa de estudios, la OSUG y con el menor grado de responsabilidades. No les pagan bien y a todo lo que les piden para dignificar su trabajo “se le pone pero” en la Dirección de Extensión Cultural, a cargo de José Osvaldo Chávez Rodríguez.

Este jueves, los integrantes de la OSUG, parece ser, confirmarán que deberán irse con la música a otra parte, porque, en efecto, se les cae el Teatro Principal a pedazos y no hay garantías de que haya arreglos definitivos y prontos al recinto para que sus vidas no corran riesgo. Al momento en la UG no hay un pronunciamiento concreto sobre lo que se hará con el recinto. No fueran las oficinas centrales de la rectoría general, porque hasta mármol les pone Eloy Juárez Sandoval, director de Infraestructura y Servicios Universitarios.

Ricardo Monreal Ávila

Luego de los conflictos suscitados por la consulta de revocación de mandato presidencial, desde Palacio Nacional se mandó una respuesta: reforma electoral y al Congreso de la Unión para eliminar a los legisladores de representación proporcional; reducir el presupuesto de las elecciones y cambiar a los actuales consejeros y magistrados electorales federales, para que los nuevos sean electos por el “pueblo” de forma directa en comicios. A la par, el zacatecano y líder de la mayoría senatorial, anunció que tiene su propia propuesta para depurar el sistema electoral.

Ricardo Monreal Ávila, senador por Morena y coordinador de su bancada, plantea reducir consejeros en el INE de once a siete y pasar de siete a cinco magistrados en el Tribunal Electoral. Esto, antes de anunciar que tiene síntomas de COVID-19 y que operará desde su resguardo.

Adelantó “una mano” al Ejecutivo Federal con la iniciativa electoral y una sorpresa para las entidades: Monreal Ávila propone desaparecer los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). Aunque cabe la pregunta, si se va a centralizar la función electoral al máximo, asumiéndose en una nueva institución y con menos presupuesto las responsabilidades de elecciones estatales y municipales, ¿lo conveniente es reducir a los organismos federales que recibirán esa chamba?