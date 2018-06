Luis Echeverría, hospitalizado 10 días más

Con el fin de que sus afecciones no se complicaran, la familia del ex mandatario decidió internarlo en el hospital para que estuviera bien atendido, aseguran que está estable y no hay posibilidad de recaer

SUN

Ciudad de México.- A pesar de que la salud del ex presidente Luis Echeverría Álvarez ha presentado mejorías, su abogado Juan Velázquez informó que permanecerá internado al menos diez días más “hasta que esté 100% estable y no haya posibilidad de recaer”.

El pasado miércoles 20 de junio quien gobernó durante el sexenio de 1970 a 1976, ingresó al Hospital ABC de Observatorio con principios de neumonía. A fin de que la afección no se complicara, su familia decidió internarlo en la unidad médica ubicada al poniente de la Ciudad de México.

A Echeverría Álvarez le es suministrado oxígeno y antibióticos para tratar sus problemas en las vías respiratorias.

*EZM