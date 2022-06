EL DATO. En la rueda de prensa donde dio a conocer las presuntas irregularidades cometidas en las administraciones encabezadas por Luis Alberto y Ricardo Villarreal García, el alcalde de San Miguel de Allende Mauricio Trejo Pureco dio a conocer que había contratado un despacho al que le pagó 8 millones de pesos por analizar los documentos que sustentan la presunción que tiene.

REFLEXO´PN. Hace unos días, el presidente de la comisión de Hacienda del Congreso local Víctor Zanella dijo que como parte de las conclusiones de su gira por los Municipios para mejorar sus prácticas, sugería a los Municipios no gastar dinero público en la contratación de despachos privados para realizar acciones que puede solicitar a la Auditoría Superior del Estado.

HONORARIOS. Mauricio Trejo decidió contratar al despacho “González Sierra Arredondo & Sujo” al que le han pagado esos 8 millones y seguramente lo hizo porque el Municipio que gobierna no cuenta con el personal y quizá la capacitación suficiente para escudriñar como lo ha hecho esta firma.

COMPARACIONES. Es una cuestión de capacidad técnica que seguramente la tiene la ASEG aunque habría que preguntar si esta entidad tiene la confianza del alcalde de extracción priista. La otra parte del análisis es saber al final de la indagatoria que seguramente terminará en la propia ASEG, si se desprenden sanciones y se confirman irregularidades de la gestión de los Villarreal.

SIN LÍMITES. Mire que invertir 8 millones de pesos en los honorarios de un despacho no es cualquier cosa en un presupuesto de un municipio pequeño aunque con ingresos por encima de otros que tienen la misma cantidad de habitantes.

VIEJA HISTORIA. Estamos acostumbrados que los señalamientos de presuntas irregularidades de un alcalde entrante a su antecesor o antecesora son algo habitual en nuestra política pero también los desenlaces decepcionantes porque hay mucho ruido y pocas nueces.

LA ESPERANZA. En este caso, 8 millones pagados a un despacho. Veremos si hay sanciones y comprobaciones de desfalco.

A propósito de la investigación de este despacho, una de las empresas contratadas por el exalcade Ricardo Villarreal es Vens Consultores a la que está vinculada el exgobernador Carlos Medina Plascencia. Esta empresa a su vez tiene relación con Portos que es propiedad de Gerardo García Preciado, alias “El Tipitín”.

Es la misma empresa que fue desairada en León por Héctor López Santillana en su primer trienio de alcalde. Medina sí pudo hacer convenio con Los Villarreal y según lo que dice el despacho, resultó poco útil porque ya no opera. Y para acabarla, la empresa se quedó con los datos almacenados en el sistema.

VERDE GUANAJUATO: LA INEVITABLE CERCANÍA CON MORENA

Quizá ningún otro partido está en una situación tan precaria en Guanajuato como el Verde.

Hace un año, los dirigentes de este partido se relamían las heridas tras los malos resultados en la elección intermedia que los mandaban al cuarto lugar como fuerza política en la elección municipal y con las uñas, mantenían la tercera posición en la elección legislativa.

De plano, el Verde se caía de la nube en la que se trepó cuando llegó a pensar que podría obtener mejores resultados que en 2018, luego de que en lo federal reafirmaba su convenenciera cercanía con Morena.

El Verde fue pulverizado e ignorado en la polarización que trazaron PAN y Morena.

Durante los últimos 20 años el Verde pudo jugar su propio juego, algunas veces distinto al que apostaba su dirigencia nacional lo que le dio cierto respeto ante actores políticos locales.

Con el PRI en el poder a nivel nacional, el Verde pudo moverse hasta con inteligencia en Guanajuato y capitalizar con pragmatismo su relación con el PRI.

Hace exactamente 5 años, el actual dirigente estatal Sergio Contreras como regidor, votaba junto con el PAN el cambio de empresas responsables del sistema de recolección de basura y eliminar los títulos concesión a Red Recolector, villano favorito de los panistas en esos momentos.

Con ese sufragio, el entonces regidor Verde, contradecía la postura que en su momento asumieron los integrantes de la fracción de su partido en el anterior Ayuntamiento Miguel Balderas, Eugenio Martínez y Beatriz Manrique.

De manera señalada para los 2 últimos. Porque la actual secretaria de Medio Ambiente en Puebla, fue la que encabezó la comisión que tuvo a su cargo la comisión especial para analizar y definir la licitación del nuevo sistema de recolección de basura.

Ahí estuvo también Fidel García Granados, entonces director de Gestión Ambiental, un funcionario que fue propuesto por el Verde y hoy está en el gobierno de Diego Sinhue.

Para el Verde parece no haber otro camino rumbo a 2024 que unirse a Morena en Guanajuato. Querrán seguramente hacer un último intento pero al final, la realidad y la propaganda de sus adversarios políticos locales le dejarán pocas opciones.

Tanto que se resistieron a la soberbia priista de que el pez más grande se come al chico que, paradójicamente pueden ser una víctima más del lopezobradorismo que terminó de desnudar sus contradicciones.

DE LA PEÑA, AVANTE; GUANAJUATO LEASING: EN EL LIMBO

Ricardo de la Peña, director del ISSEG pudo sortear la aduana frente a diputados locales para explicar Guanajuato Leasing Services con 3 argumentos fundamentales: que el particular que registró la marca estaba apalabrado a que no sacaría ventaja de esa acción, que solo se invierte el 0.47% de los activos del ISSEG ( y que no están en riesgo los fondos de pensiones) y que el proyecto apenas está en su fase de arranque por lo que no se puede hablar de que es fallido.

Y decimos que pudo sortear porque al final de cuentas, la aplanadora azul pudo aplicar la clásica de la comparecencia privada (pocos datos por el manejo de la información reservada), una exposición a medios que no pone en mayor riesgo al funcionario y cancelar la posibilidad de una auditoría.

El punto es que hay dudas razonables de que, si nos remontamos a la presentación original del proyecto, el ISSEG ha tenido que ajustar los alcances para vacunarse de cualquier contingencia que pueda poner en riesgo los fondos de los trabajadores.

De la Peña toreó los cuestionamientos de los legisladores pero hay cosas que quedan clarísimas. Guanajuato Leasing Services solo tiene como cliente al mismo gobierno. El típico caso de sacar de la bolsa derecha para pasarlo a la izquierda.

Imagine usted al titular de una dependencia estatal que se pregunta (caso real) porqué razón si puede adquirir un automóvil de contado, paga intereses que van a parar a una inversión que sí, tiene dinero público pero también privado.

Quienes conocen del asunto advierten que el proyecto puede navegar en aguas tranquilas y no va a causar quebrantos ni dolores de cabeza al ISSEG, que hay blindaje suficiente y que en el caso del registro de la marca por un particular, hubo un descuido (“la falta de timing” de la que habla el gobernador Diego Sinhue) pero no habrá mayores efectos negativos.

Pero una cosa es que no haya efectos negativos ni riesgo para el fondo de pensiones y otra muy distinta que sea cuestión de tiempo porque apenas es el arranque, como explicó ayer De la Peña.

Quienes saben del tema aseguran que mientras no se preste a empresas privadas, el proyecto no va a progresar mucho. La ganancia irá una parte al ISSEG y otra parte a los privados. En otras palabras, dicen los especialistas, resulta más barato pedir a Banobras o a cualquier banco que pagar el interés disfrazado de renta.

El plan de negocios original contemplaba según se sabe, pretendía financiar a empresas trasnacionales que se instalan en Guanajuato en la compra y arrendamiento de maquinaria. Este aspecto ya está detenido según dijo el propio De la Peña en la glosa por el riesgo que implicaba hacerlo en una época post-pandemia.

Esa decisión cautelosa del funcionario es aplaudida por los técnicos porque eso sí pone en riesgo el dinero de los trabajadores. La pregunta es que el director del ISSEG difícilmente se echará la soga al cuello.

Así las cosas, el ISSEG puede dormir tranquilo. Quienes no lo hacen tanto son los funcionarios que “tienen” que arrendar un coche en lugar de comprarlo teniendo dinero para hacerlo de contado. ¿Y nosotros por qué? se preguntan.

