LUIS ALBERTO VILLARREAL Y TERE JIMÉNEZ

CANTADO. Desde luego que la noticia es nada sorpresiva porque ya se sabía de la relación entre ambos hace varios meses.

HECHOS. La gobernadora electa de Aguascalientes, Teresa Jiménez contrajo matrimonio por lo civil con el exalcalde de San Miguel de Allende y excoordinador de la bancada del PAN en la legislatura 2012-2015, Luis Alberto Villarreal y en automático la nota fue tema en los portales de política nacional.

ANTECEDENTES. Es natural. La primera mujer gobernadora en la historia de Aguascalientes contrae nupcias con un personaje como Villarreal que entró a la polémica en el sexenio antepasado cuando, siendo coordinador de la bancada azul fue señalado por el cobro de moches y que fue destituido de la bancada panista no por esta razón sino por los videos de una fiesta privada con diputados en un hotel en alguna playa del país.

Y VOLVER, VOLVER. Jiménez formaba parte de esa bancada que marcó la política en el país en este nuevo siglo y la trayectoria de Villarreal que pudo volver a ser alcalde de su ciudad natal en 2018 aunque no pudo refrendar el triunfo en las urnas en la pasada elección tras ser derrotado por su viejo adversario, el priista Mauricio Trejo.

MARCA DE CASA. Inevitablemente, Villarreal será un personaje a seguir en el futuro gobierno de su ahora esposa. El sanmiguelense hubiese soñado quizá que él se mantuviera a estas alturas como alcalde de su ciudad natal.

ESCENARIO. ¿Se lo imagina usted como un presidente del DIF estatal de Aguascalientes con bajo perfil, alejado del centro de mando y del entorno cercano de la gobernadora, ajeno a la toma de decisiones?

¿RETORNO O DISCRECIÓN? El morbo en torno a esa circunstancia no se puede evitar. Villarreal ha vivido en el ojo del huracán de la política durante los últimos años y quizá su sueño de ser gobernador de Guanajuato no se le haya quitado de la mente pero esa derrota el año pasado lo puso en la lona.

A VER. La política da muchas vueltas y ahora Villarreal comenzará una nueva etapa de su vida personal y los reflectores públicos lo perseguirán. Comienzan las apuestas y los augurios que advierten que dará de qué hablar porque en su ADN no está el bajo perfil. Veremos.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez tuvo la puntada ayer en Celaya de hacer su propia consulta, estilo López Obrador para saber si los asistentes a un evento con su delfín, el secretario Jesús Oviedo Herrera, avalaban la aceptación a una invitación que le hizo la ONU para hablar de la mentefactura.

Dice que hay líderes mundiales interesados en este proyecto de su sexenio y que piensa si ir o no porque no le gusta la idea de viajar solo para ese propósito. Él va a un viaje a Singapur y cree que puede aprovechar para irse a Sudáfrica. ¿Quiénes serán esos líderes mundiales interesados en conocer un proyecto que puede ser atractivo pero que hoy no deja de ser una apuesta: la famosa mentefactura, cuyos resultados probablemente no veamos en este mismo sexenio?

EL ZAPOTILLO: Y NO, TAMPOCO HUBO MANIFESTACIÓN EN LAS CALLES

“Si es necesario salir a las calles a defender el proyecto El Zapotillo lo vamos a hacer”, dijo hace exactamente 3 años el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo cuando le preguntaron cómo defendería ante el presidente Andrés Manuel López Obrador la vigencia de El Zapotillo.

Eso decía Rodríguez Vallejo en aquel entonces y hace un año estaba igual que ahora o quizá mejor. Tenía varias semanas de haber pedido una cita con el presidente a la que no había respondido. Hoy tiene meses en lista de espera y no se ve para cuándo.

Unos días antes, el mandatario federal estuvo en Jalisco y no se sabía si abordó el tema con el mandatario Enrique Alfaro. Para Guanajuato solo había tenido cuestionamientos hacia la violencia y el Fiscal Carlos Zamarripa.

Hace 3 años, Diego Sinhue amagaba con la manifestación tras el desplante del entonces titular de Semarnat Víctor Manuel Toledo que había asumido el papel de activista en contra de la obra y de la inundación de los pueblos de Los Altos.

Como aquél entonces, pareciera que el jefe del ejecutivo estatal estaba mendigando la atención del presidente que no mira para Guanajuato en temas de agua.

Los hechos hablan por sí solos: el acercamiento de López Obrador para dar la solución que siempre pensó para El Zapotillo, fue con Jalisco pero eso no significó que apoyara a Enrique Alfaro a quien al final exhibió frente a sus gobernados con una alternativa que no representaba una solución para el abasto de agua en el vecino estado.

López Obrador finalmente tocaba el son y los gobernadores de ambas entidades bailaban al ritmo que le apetecía al presidente y quedaron insatisfechos y hasta confrontados o al menos, con reservas uno del otro. El presidente quedaba como el redentor ante los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Y Guanajuato, León en concreto pues, con ese plan cancelado luego de 3 sexenios de compromisos y promesas incumplidas. Y no, en este festival de reparto de culpas que representan nuestros políticos así como resulta absurdo que López Obrador siga culpando al pasado de sus errores y omisiones, también lo es que hoy se quiera cargar toda la responsabilidad de esta obra, al presidente en turno.

PRI y PAN tuvieron los astros políticos y el entorno para sacarlo adelante en los sexenios anteriores. Que no culpen al presente de lo que no pudieron armar juntos.

CARLOS ZAMARRIPA: PRESIONES, RESULTADOS Y DEMORAS

Toda una paradoja que el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no pueda tener en el marco que quisiera la baja de homicidios dolosos en la entidad de un año a la fecha. Aquí lo hemos comentado en varios momentos en este espacio.

Ayer fue el asesinato de Ernesto Méndez, periodista y empresario del noreste el que obliga a la autoridad a la mesura frente a los datos duros. Un compañero periodista que desde luego enciende la alerta y llama a la justificada solidaridad del gremio y a la exigencia del esclarecimiento del caso.

La Fiscalía del Estado mientras tanto abre 4 líneas de investigación. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez es políticamente correcto y no da espacio para la evasiva en la declaración. La primera línea que cita es la del oficio de periodista de la víctima pero enlista también las que tienen que ver con la extorsión o la actividad empresarial a la que se dedica (había sido nombrado empresario del Palenque).

Por lo pronto, es una víctima más en la lista de personajes que se dedicaba a la labor periodística que engrosa un elenco ominoso para el estado y para el país. La vulnerabilidad de la prensa en México hace rato que alcance niveles de preocupación.

Y bueno, cualquiera que haya sido el móvil, es la víctima de un asesinato múltiple, de esos que vuelven a recordarnos que Guanajuato está muy lejos de la pacificación y que la narrativa dieguista de la disminución de asesinatos en efecto, sufre una buena zarandeada. Pero no solo por este hecho.

Delitos como la extorsión que sigue teniendo altos niveles de incidencia en la entidad, particularmente en Celaya y municipios aledaños, la disputa de grupos criminales que evidencia la presencia de diversos grupos y el crecimiento de la adicción a ciertas drogas sintéticas configuran un panorama adverso para la autoridad y sus afanes para resolver este problema de manera transversal.

Y en el caso del Fiscal, Carlos Zamarripa, la exigencia se multiplica. El martes por la noche boletinó la detención del becario como presunto responsable del abuso sexual de 6 niñas. Seguimos a la espera de la detención multianunciada del asesino del ex camarógrafo Enrique Sosa mientras se agrega otra papa caliente.

Diego Sinhue asegura que se remonta el problema de la violencia y que hechos como los de ayer generan una percepción distinta y apela a las cifras que ya no son el tanque de oxígeno de hace un par de años. No hay mucho que festejar.

