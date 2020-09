Luego de intensas lluvias, Malecón del Río se desborda

Jazmín Castro

León.- Luego de la intensa lluvia que se registró en diversas zonas de la ciudad esta madrugada, los daños que se provocaron fueron menores y el Malecón del Río permaneció cerrado porque se desbordó en algunos tramos.

Durante una hora elementos de Tránsito Municipal, cerraron la vialidad rápida que es el Malecón del Río, debido a que permaneció hasta el tope de agua.

La Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL), no reportó inundaciones en viviendas o fraccionamientos, solo dio a conocer que hubo encharcamientos en algunos bulevares.

Mientras que el área de Protección Civil, intervino la caída de tres árboles en las colonias Kennedy y Residencial Soberna.

A través del Sistema Único de Emergencia 911, se atendieron tres reportes de encharcamientos, en las colonias Providencia, Jardines de Jerez y Parques La Noria, la zona sur de la ciudad, donde es conocido por la problemática de los encharcamientos.

En ese sentido, Tránsito Municipal se realizó el cierre de vialidades como el bulevar Timoteo Lozano, a la altura del bulevar Delta y en la avenida Curtidores, en la colonia Julián de Obregón.

Mientras que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), dio a conocer que la presa del Palote, se encuentra en un 73% de su capacidad.

Es un problema constante en Jardines de Jerez

En lo que va del año, las lluvias han dejado al menos en tres momentos diferentes inundaciones en cuatro calles principalmente: Rosas, Violetas, Orquídeas y Arroyo de las Liebres, de la colonia Jardines de Jerez. En esta zona, desde hace 20 años los vecinos de esta colonia han pedido al SAPAL un sistema pluvial para estas calles, pero no hay respuesta. La única inversión que harán es un drenaje sanitario, pero no ayudará a que se terminen las inundaciones en esta colonia, el factor más positivo será que ya no habrá aguas negras cuando haya inundaciones.

LC