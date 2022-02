Redacción

Ciudad de México.- Luego de cuatro años de gobierno, la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador sufrió un importante descenso este enero, según registró una encuesta del medio El Financiero.

La encuesta, que se realizó vía telefónica a mil mexicanos adultos del 14 al 15 y del 28 al 30 de enero de 2022 en los 32 estados de la República, arrojó que la aprobación del mandatario nacional cayó siete puntos porcentuales y se ubicó el 60 por ciento, cuando en diciembre este índice marcaba 67 por ciento.

Al contrario, los mexicanos que dijeron desaprobar su gobierno aumentaron en nueve puntos porcentuales, pues si en diciembre un 29 por ciento dijo no aprobar al presidente, en la encuesta de enero fue un 38 por ciento los que se mostraron en contra del mandatario.

Esta caída en la aprobación de AMLO luce preocupante porque se da justo antes de la revocación de mandato que se llevará a cabo el diez de abril, y en la que los mexicanos votarán si el presidente permanecerá en su cargo o se retira del mismo.

De hecho, otra consulta de El Financiero preguntó a los mexicanos votarían a favor o en contra de la permanencia de López Obrador como presidente, a lo que un 55 por ciento respondió que refrendarían a AMLO, lo que supone una caída de ocho puntos porcentuales respecto a diciembre, cuando 63 por ciento de los encuestados dijo que respaldaría al presidente.

Además, el porcentaje de personas que dijeron que votarían por sacar a Andrés Manuel de la presidencia pasó de 33 por ciento en diciembre, a 40 por ciento en este enero, lo que supone un incremento de siete puntos porcentuales.

Estos números demuestran la drástica caída de la popularidad del presidente, lo que también se confirma con las audiencias de sus conferencias matutinas diarias en Facebook y YouTube, donde el número de vistas ha caído a lo largo de los cuatro años de su gobierno.

Hasta este jueves, López Obrador lleva 780 conferencias de prensa en sus mil 161 días de Gobierno, en las que destaca que AMLO nunca ha tomado un vaso de agua y nunca ha tomado asiento, con excepción de la ocasión en la que se sentó para que le aplicaran la vacuna contra el covid-19.

Esto según un estudio de la empresa SPIN-TCP y citado por la agencia EFE, donde su director, Luis Estrada Straffon, destacó que las conferencias mañaneras son parta crucial del gobierno del presidente.

“Nunca nadie ha hecho ruedas de prensa diarias y ningún político le ha copiado. Resulta complicado considerar que su popularidad tiene relación directa con esta singular estrategia de comunicación. Las ‘mañaneras’ son ante todo un modelo peculiar de gobernar“, explicó.

El especialista destacó que este uso de los medios de comunicación para validar su gobierno diariamente es similar al utilizado por el difunto dictador de Venezuela, Hugo Chávez, de ideología socialista similar a la visión de Andrés Manuel López Obrador.

“Las ‘mañaneras’ son su forma de gobernar y recuerdan a la estrategia de comunicación del venezolano Hugo Chávez. Es un modelo en el que se sustituyen los logros por la esperanza y en el que se reiteran los enemigos, los héroes y la patria”, asegura.

Por lo pronto, la estrategia se pondrá a prueba el próximo diez de abril en la revocación de mandato, y donde se les preguntará a los mexicanos:

“¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

