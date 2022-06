‘Luciérnaga Azul: Arte en Producción’ está por cumplir 10 años, sin embargo, este espacio sigue sufriendo de la poca difusión y del interés por la cultura en León

Miguel Juárez

León.- “Los trabajos de difusión cultural y artística siguen siendo pobres”, señaló la gestora y productora cultural, Mariana León, quien pese a las dificultades, mantiene vivo su proyecto ‘Luciérnaga Azul: Arte en Producción’, en León.

Detalló que muy pocas veces se voltea a ver el esfuerzo del trabajo local independiente, pues no hay constancia para hacerlo visible.

“No tenemos difusión, realmente no hay apoyo, pero eso no es solamente León, no hay una política dentro del país que obligue a medios a tener una injerencia fuerte, procultura […] es importante que haya un crecimiento cultural en el imaginario de la gente para que sea algo tradicional y empiece a tomar cierta dignidad”, dijo.

Mariana León, con más de 25 años de experiencia en la producción, difusión cultural y gestión escénica teatral, fundó junto a su familia y colegas “Luciérnaga Azul: Arte en Producción”.

Se trata de un pequeño espacio que brinda la posibilidad de compartir, explorar, aprender y enseñar desde las artes escénicas los derechos humanos en todos los sentidos. El lugar está ubicado en la calle Donato Guerra del Centro Histórico de León.

Gracias a su familia, especialmente de su abuelo y sus padres, desde pequeña vivió rodeada de arte, el teatro y la cultura. Dicho panorama de su infancia, le permitió una visión única y la oportunidad de generar bienestar y alegrías a las personas, no solo mediante la escena teatral, sino desde el trabajo social y las artes.

“Definitivamente, la pasión por el teatro viene de mi padre. Él quería entrar a medicina y terminó en escenografía. Trabajo en Bellas Artes, ahí crecimos mi hermana y yo. Produce algunos proyectos para la Compañía Nacional de Danza, otros con la Orquesta Sinfónica, viene y regresa a los primeros cervantinos a producir en Guanajuato”, expresó.

Mariana por tres años estudio literatura dramática y teatro en la UNAM, un año en la Escuela Nacional de Bellas Artes y trabajó en el Instituto de Cultura de la CDMX.

Luego de vivir 30 años en Ciudad de México, gracias a una serie de circunstancias, entre ellas el amor y un llamado al origen, regresó a León en 2001 para trabajar y coordinar algunas de las actividades del Instituto Cultural de esta ciudad.

Coordinó algunas ferias del libro y proyectos que tenían la intención de llevar programas con un enfoque distinto, no solamente cultural, sino de trabajo social, la promoción de derechos humanos a más espacios. Así, estuvo en el interior del ICL durante 10 años, tratando de provocar una visión crítica a pesar del contexto.

Sin embargo, señaló que “no quería depender de las estructuras, ni de las líneas que te dictan, de cierta forma o cierto recurso”, por lo que fue hasta 2012 que decidió fundar “Luciérnaga Azul” y propiciar con su experiencia el derecho a la cultura, desde otros tipos de intercambios culturales.

Pero este camino ha sido difícil, sumamente apasionante, pero difícil, señaló. Luciérnaga Azul, en cerca de 10 años, no solo ha logrado llevar teatro a niñas, niños y adolescentes de diversas escuelas, sino que ha promovido producciones literarias especializadas en artes escénicas y teatro, así como otros tantos proyectos al plano nacional.

Además, es un espacio que resguarda una colección literaria única para los amantes e interesados en la rama dramática.

“Los esfuerzos en la parte independiente son enormes y a veces no pasa mucho. Y es fuerte vivir así, yo tengo cierta estabilidad gracias a una habilidad y a un marido que me adora, pero no es fácil”, dijo Mariana.

Aunque el proyecto está por cumplir diez años y han sido muchos los retos, frustración y coraje por los que ha tenido que pasar… lo verdaderamente importante para ella, es dejar que la realidad fluya conforme tenga que fluir, sin la exigencia de años pasados de un perfeccionismo tóxico.

