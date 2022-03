Un luchador estadounidense fue hospitalizado tras romperse el cuello durante un combate en la WWE

Redacción

Estados Unidos.- Big E, un luchador estadounidense fue hospitalizado tras lesionarse severamente el cuello durante un combate en la WWE.

El luchador aterrizó mal durante una maniobra que le realizaba otro peleador durante el show.

Te puede interesar: Luchador de la UFC hace justicia por su propia mano contra pedófilo; pasaría 26 años en prisión

Este viernes Big E y Kofi Kingston se enfrentaron a Sheamus y Ridge Holland en una pelea en parejas. El luchador se lesionó tras un ‘suplex’ de Holland.

Luego de esto y con la lucha concluida, Big E tuvo que salir en camilla, ante la preocupación de los aficionados.

El luchador fue trasladado a un hospital, en donde confirmó que se rompió el cuello tras el ‘suplex’.

Ante la preocupación de los fanáticos, el luchador, cuyo nombre real es Ettore Ewen, difundió un video en el que aparecía con un collarín y afirmó que “su cuello está roto”, pero que estaría bien.

Big E fue campeón de la WWE, pero perdió el cinturón ante Brock Lesnar en el evento Day 1, el 1 de enero del 2022.

An UGLY landing for Big E at ringside. Looks like he landed on his head and he was not seen again on-screen after this. #SmackDown #WWE

pic.twitter.com/VizfehW7ug