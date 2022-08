El gremio y los fans dijeron adiós al luchador de Irapuato Maremoto a quien muchos recordaron como una de las figuras más importantes del deporte en Irapuato

Nayeli García

Irapuato.- El gremio de la lucha libre sigue sumido entre el miedo, la incredulidad, pero sobretodo en los recuerdos de Raúl Salazar, mejor conocido como ‘Maremoto’. Según muchos se trata de una de las figuras más importantes del deporte en Irapuato.

Su última función ocurrió el pasado 20 de agosto, justo el día en que Salvador, ‘Lepra’ desapareció al salir de la Arena Xiricuicho.

Las redes sociales del luchador se llenaron de condolencias y recuerdos de aquellos que lo conocieron en vida y quienes aseguran lo recordarán arriba del ring como siempre le gustó vivir.

“Recuerdo que esa vez estaba hablando y en eso llegaste tú y me dices: vente ni modo perdiste la apuesta, y que me subes al ring y me empiezas a rapar. Gracias por tu amistad, gracias por esos momentos que brindaste arriba del ring”, escribió José Rentería.

Un ídolo, maestro y amigo

La usuaria Evelyn compartió su dolor al perder a un ídolo, maestro y amigo, al ser su admiradora desde niña.

“Me duele el alma de saber que no lo veré más, que no me tomaré otra foto con usted, que ya no me dará sus consejos y regaños. Siempre nos llevamos bien, usted bien carrilla, pero respetuoso en todo momento. Fue parte de mi vida desde mi niñez, admirándolo como el gran luchador, como el ídolo que causaba furor en el parque, como el maestro respetable y temido… Y después, como un verdadero amigo, siempre que lo veía le decía “Ídolo y amigo”, porque eso es don Mare, parece como si esas palabras fueron hechas para usted ÍDOLO, AMIGO. No hay persona que conozca que no se exprese bien de usted, entregado por completo a su trabajo, familia y sobre todo a su esposa… ¡QUE HOMBRE TAN ADMIRABLE!”.

Vuela alto

Por su parte Héctor Estrada dio las gracias por todos los momentos de buena lucha arriba del ring:

“Te imaginas vivir de grandes instantes en las funciones de lucha libre… te alegra saber y ver a luchadoras y luchadores que te reciben con una bonita atención a quienes vamos a disfrutar de lucha libre y te regalan momentos de saludos, bendiciones, buena vibra deseando volver a verte… pero te sobrepasa el sentimiento de saber que, en tan poco tiempo, escasos años, ya no los volverás a ver… me quedare siempre con el recuerdo señor Maremoto, de haberlo visto en las funciones, de permitir la foto y de que agradeciera que alguien de otra ciudad fuera a ver el esfuerzo que nos brindan en el ring… Gracias Maremoto! D.E.P. “

‘Vuela alto’, escribió por su parte Luzz Janet al recordar que el luchador siempre resultó una figura paterna para sus hermanos. Por ello siguen sin creer lo que sucedió, pero no le queda más que agradecer todo lo que ofreció en vida, como sus consejos y ejemplo de vida.

Fabian Rodríguez dedicó el siguiente mensaje: “Vuela alto a la arena celestial!!! Perdisteis una lucha contra la vida pero el mayor triunfo que te pudiste llevar es a tu familia, amigos y conocidos, hoy estás al lado del altísimo…. Vuela alto campeón y sigue luchando al lado de los que se nos adelantaron…. Por siempre maremoto”.

Secretario de Ayuntamiento exige esclarecer casos

El secretario del Ayuntamiento, Rodolfo Gómez Cervantes se unió al reclamo colectivo para que la Fiscalía General del Estado (FGE) esclarezca las ‘desapariciones’ de los dos funcionarios municipales y se puede llegar al a verdad. Mientras tanto dijo estar trabajando de manera coordinada para que estos hechos no vuelvan a ocurrir en Irapuato.

Rodolfo Gómez comentó que hasta el momento de la entrevista como administración municipal no tenían confirmación de la FGE de que los cuerpos encontrados durante la semana pertenezcan a los funcionarios, también identificados como ‘Lepra’ y ‘Maremoto’. Tampoco se les había informado algún avance de la investigación, que corresponde a la fiscalía dar a conocer.

Pide empatía y confianza

Puntualizó que en este caso, se debe actuar con mucha empatía, ya que son funcionarios que fueron objetivos de un posible delito. Por ello a través del Centro de Atención a Víctimas se tiene acercamiento con las familias y se exige de igual forma llegar a la verdad del asunto.

El secretario del Ayuntamiento aseguró que esta situación no sólo pone en el alerta a la administración. Sino que obliga y se está haciendo un trabajo más coordinado con las demás órdenes de gobierno para evitar que ocurran de nuevo este tipo de situaciones.

Dijo que se trabaja “muy de cerca con los funcionarios para que tengan la confianza de que si tiene algún tema que compartir con la autoridad, se pueda brindar el apoyo, asesoría y acompañamiento”, detalló.

A favor de evaluar a los funcionarios

El secretario se pronunció a favor de la propuesta de la secretaria ejecutiva del Sistema de Seguridad del Estado de Guanajuato, Sophia Huett, para la evaluación, incluso con exámenes de control y confianza a los funcionarios. El secretario dijo que todo por tranquilidad tanto del propio gobierno como de la ciudadanía de contar con servidores públicos ejemplares.

“Nuestra presidenta municipal ya hizo una declaración en ese sentido, apoyando esta iniciativa por parte de la funcionaria que mencionas. Entonces por supuesto que estoy en la misma sintonía que la presidenta y sería una medida necesaria e importante para la tranquilidad también de los propios gobiernos y ciudadanos”, compartió.

