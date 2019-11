Lucha Municipio por Cerrito de la Cruz

El exdelegado del Instituto Nacional del Suelo Sustentable fraccionó y vendió los lotes; la Viviana Arreola síndico dice que no descansará hasta que se resuelva

Luis Telles

Uriangato.- Mantiene el Municipio la posesión de las casi 2 hectáreas del predio denominado Cerrito de la Cruz, después de que el exdelegado del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) en Guanajuato, permitió una subdivisión y la escrituración a particulares, quienes ya pretendían la ocupación.

Viviana Arreola García, síndico y representante legal del Municipio, dio a conocer que el exdelegado de Insus pidió dinero al Municipio para realizar la escrituración a su favor, pero al detectar anomalías denunciaron a los hechos ante la dirección de delegaciones en México y, a su vez la donación de dicho predio al Municipio.

“No vamos a soltar este tema por nada, porque es un terreno que tiene historia, tradición, que quizá las personas presuman que es de los uriangatenses, pero legítimamente no lo es, pero nosotros vamos a luchar porque así sea y no vamos a descansar hasta poder obtener ese predio a favor de Uriangato”, precisó.

La sindico, explicó que desde más de 25 años, el Municipio tiene la posesión del predio denominado Cerrito de la Cruz, ubicado entre las calles Sebastián Lerdo de Tejada y Aztecas de la zona centro, está dividido en los lotes 46, 47 y 48 de la manzana 6 del ejido San Miguel y cuenta con una superficie de 1 mil 977 metros cuadrados; el mantenimiento y preservación del área corren a cargo del gobierno municipal.

La importancia del predio para los uriangatenses es porque es el lugar donde se llevan tradicionalmente las festividades de la Semana Santa. “Con esto se concreta el acto de posesión y de dominio pleno” precisa, la representante legal del municipio.

Piden traslado de dominio

En fecha 4 de octubre del año 2018, el jefe de Catastro, recibe una notificación del delegado estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) Guanajuato, para realizar tres traslados de dominio y se percata en el sistema que dichos traslados de dominio corresponden a los tres lotes del conocido Cerrito de la Cruz y lo hace de conocimiento al Ayuntamiento.

En consecuencia la sindicatura en conjunto con el área jurídica de seguimiento al tema, se realice una investigación para conocer porqué se estaba dando dicha situación.

El 22 de octubre de 2018, se da la contestación a Leonel Gilberto Cerda Andrade delegado del Insus, dándole a conocer que no serán procedentes los traslados, puesto que el Municipio tiene un interés.

Insus pide dinero

Viviana Arreola dijo que el 24 de enero lograron una reunión informal con un representante del Insus y ahí les dijo que le dieran 700 mil pesos, para poder hacer un movimiento interno y que esos predios queden a nombre del Municipio de Uriangato.

Él dejó en claro que los terrenos no eran del Municipio, puesto que a partir del decreto de expropiación expedido en 1994, los predios pasaron a favor de la federación.

La síndico dijo que cuestionaron porqué tenían que comprar sobre algo que era del Municipio y la contestación fue que la federación podía hacer con ellos lo que a su derecho convenga.

Para el 6 de marzo de 2019 señaló que tuvieron una plática con el delegado, Leonel Gilberto y puso una nueva cifra, que le dieran 242 mil 800 pesos, por los tres lotes y además daba en donación el lote donde se encuentra el tanque elevado de agua potable en la colonia, El Cuitzillo.

Predios ya escriturados a particulares

“Aquí si nos dio un razonamiento, que eran 80 pesos el metro cuadrado, ya no eran los 700 mil pesos y al interior del Ayuntamiento, ya se analizó de dónde se sacaba el recurso y el 11 de marzo el delegado me pidió por WhatsApp mandar todos mis generales como representante legal del Municipio para proceder al tema de escrituración.

Pero también el delegado me envió una captura de pantalla de escrituras ya hechas a particulares y me dice que el recurso (242 mil 800 pesos) el Municipio se los tenía que depositar a las personas que ya compraron esos predios y no al Insus.

Viviana Arreola cuestionó cómo el Municipio tenía que pagar a particulares, además de que no habría manera de comprobar el dinero, por lo que solicitó al delegado acudir a sesión de Ayuntamiento (sesión ordinaria número 18) a exponer al pleno en razón de qué solicitaba el pago a los particulares, que explicará el procedimiento.

El delegado reiteró que los terrenos no eran del Municipio, cita el decreto y que desde las oficinas centrales de México se solicitó se realizará la subdivisión de los lotes del terreno, para la apertura de folios y cada lote estuviera ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

“Hubo muchos cuestionamientos, por ejemplo, de dónde eran las personas que compraron y un dato curioso fue que eran de Celaya, ciudad en donde está la delegación del Insus. Se preguntó cómo es que se dieron cuenta de los terrenos y manifiesta que se fuga la información de ahí y los particulares van y se interesan por adquirir un terreno”.

Cambio de delegado

Un acuerdo de Ayuntamiento fue solicitar por escrito, nuevamente la donación de los tres predios al Insus, para contar con una respuesta de manera escrita y en el mes de abril, la respuesta fue que había una nueva titular del Insus en Guanajuato, Rosa Figueroa Hernández y que Leonel Gilberto ya no laboraba en el Instituto.

Agregó que al acudir con la nueva delegado les manifestó que era una sorpresa el caso, porque de entrada el Insus no vende terrenos, que había una serie de irregularidades y se tenía que acudir a la ciudad de México para exponer la situación y para emitir una denuncia de hechos

La síndico dijo que el 3 de junio de 2019 se entrevistaron con el director de delegaciones, Alejandro Hernández Gutiérrez y le explicaron todo el procedimiento que se había dado, además de que poco les importaba lo que pasara con Leonel Gilberto, si había actuado de manera irregular o no, porque el mayor interés es recuperar el predio a favor de los uriangatenses.

Dijo que la respuesta fue que de no existir las subdivisiones físicamente era un procedimiento que de entrada iba mal y reiteró que el Insus no vende terrenos, que regulariza predios y no está facultado para hacer subdivisiones.

Entonces preguntaron si hubiera una manera para proceder a la nulidad de la escrituración debido al indebido procedimiento, tema que se iba analizar el jurídico de Insus, con la presentación de la denuncia de hechos.

“Ya está el procedimiento en camino y una buena noticia para los uriangatenses es que es un tema que no vamos a dejar soltar y que el jueves 7 de noviembre personal de Insus Guanajuato llegó a Uriangato a realizar la inspección física del predio”.

Finalmente dijo que se realizó una nueva petición de donación, un tema que puede proceder cuando se esté destinando para un espacio público y junto con la petición se integró un proyecto que tiene Obras Públicas, donde el área se tiene destinada para ser un espacio público y están a la espera de una respuesta favorable.

Comentarios

Comentarios