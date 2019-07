Lucha contra cambio climático suma más de mil 300 demandas en 28 países

El fenómeno del cambio climático es atribuido a las acciones de los seres humanos sobre el medio ambiente, que ha derivado en el incremento de la temperatura del planeta, el calentamiento global

Londres.- La lucha contra el cambio climático toma cada vez más fuerza, incluso por la vía legal con más de mil 300 demandas en 28 países de la población y grupos proambientalistas que exigen a los gobiernos y empresas considerar el fenómeno y sus efectos en la toma de decisiones.

Un informe del The Grantham Research Institute on Climate Change and Environment y The London School of Economics and Political reveló que más de mil 300 demandas contra gobiernos y corporaciones han sido presentadas en 28 países desde 1990, principalmente relacionadas con la crisis climática.

Destacó que la población, organizaciones no gubernamentales y autoridades locales acusan a los gobiernos y las grandes compañías por contribuir al cambio climático de tal forma que afectan la salud y los medios de vida.

Además por no proteger a los habitantes de los efectos del fenómeno, no incorporar el tema en su toma de decisiones y no revelar los riesgos.

El aumento de la temperatura de la Tierra provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad humana están provocando variaciones en el clima que de forma natural no se producirían.

El aumento de la temperatura de la Tierra provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad humana están provocando variaciones en el clima que de forma natural no se producirían.

El reporte destacó que Estados Unidos encabeza con mil 023 casos la lista de países donde se han reportado acciones legales sobre el cambio climático, en la cual también figuran otras naciones como Indonesia, Pakistán, Sudáfrica, Noruega y Colombia con demandas presentadas por primera vez en 2015.

La mayoría de las emisiones dañinas provienen de países industrializados como China y Estados Unidos, donde el tema quedó al final de la lista de prioridades del presidente Donald Trump, incluso resta importancia a los pactos internacionales como el Acuerdo de París sobre el cambio climático.

La acción legal también ha cobrado fuerza en Australia con 94 demandas, Reino Unido 53, Nueva Zelanda 17 y España 13, así como Brasil y Alemania con cinco cada uno.

Sin contar los casos en Estados Unidos, los fallos han favorecido la lucha climática en 33 por ciento, mientras que otras demandas no tuvieron impacto en la política y leyes existentes, de acuerdo con el reporte dado a conocer esta semana con motivo de la Semana de Acción Climática de Londres.

Citó algunos casos legales como el relacionado con el Río Atrato en Colombia, donde la Corte Constitucional ordenó al Estado la protección de su cuenca y sus afluentes, y el de Reino Unido cuando la organización Client Earth ganó contra el gobierno por no controlar la contaminación del aire.

En Holanda, la fundación Urgenda impulsó una demanda contra el gobierno para que redefiniera sus objetivos sobre la reducción de emisiones.