Lucha con su novio para desbloquear su celular

Redacción

A través de redes sociales empezó a circular un video donde una pareja empezó a luchar cuando la chica intentó desbloquear el celular de su novio.

En un dispositivo móvil se puede encontrar todo tipo de cosas, desde mensajes, audios, imágenes etc., que cualquier chica busca la manera de poder tener acceso a ellos, conseguir el patrón para desbloquearlo, escanear la huella del dedo de su pareja mientras duerme o bien iniciar una pelea para lograr escanear el rostro de la otras persona.

Un usuario de Twitter logró campar el momento justo en que una mujer empezó a luchar con su novio para poder conseguir desbloquear el aparato logrando su cometido.

Y tú ¿qué estarías dispuesto a hacer para obtener la clave de seguridad de tu pareja?

His girl was really committed to cracking his Face ID… pic.twitter.com/FSEwPzsamN

— Guy (@apiecebyguy) September 23, 2019