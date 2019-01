Lucha AMLO contra robo de combustible y contra desabasto sin respiro

El huachicol llega hasta plataformas petroleras, y se utilizaba gasolina clandestina hasta en la construcción del Nuevo Aeropuerto, sin embargo, sigue esperando que se normalice el abasto muy pronto

México.- El presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó que los ductos continúan siendo saboteados –hasta en plataformas petroleras- para que el combustible ilegal llegue incluso hasta la construcción del Nuevo Aeropuerto y ralentizan la normalización de abasto en el país.

En conferencia, reveló que ayer los saqueadores de combustibles volvieron a romper el ducto Tuxpan-Azcapotzalco –que causó un derrame considerable- para afectar el abasto de la gasolina en el centro del país y se está actuando con rapidez para reparar los ductos con la seguridad que se tiene que tener en estos casos para no poner en riesgo la vida de trabajadores y pobladores. Afirmó que es una operación muy riesgosa, muy delicada, y por lo mismo muy irresponsable.

El presidente dijo que este continuo sabotaje de ductos es directamente en contra de su gobierno, los delincuentes lo realizan en espera de que el presidente desista y deje de tomar medidas en contra del robo. Esto es producto de una delincuencia que se fue creando por personas de todos los sectores, incluyendo políticos y trabajadores de Pemex, quienes, en el mejor de los casos, lo toleraron, lo permitieron, lo apoyaron y hasta lo realizaron, sin hacer nada para evitarlo, y que se aprovecharon de la pobreza y el abandono de la gente en pueblos remotos.

Sin embargo, informó que el ‘huachicol’ no sólo involucraba gasolina, sino también de petróleo crudo en plataformas petroleras de Pemex donde salen buques que no son reportados; incluso hasta en la electricidad y la compra de medicamentos. Informó que se encontraron depósitos de combustible robado en la obra de construcción del NAIM en Texcoco. En Puebla, señalaban con luces en la carretera los lugares donde se podía comprar el combustible robado.

Como tal, los ductos siguen en constante reparación y vigilancia, por lo que anunció la compra de 500 pipas para garantizar el abasto durante este tiempo, y espera se resuelva el asunto de concesiones de compra de combustible que no se usan, o que no se usan correctamente porque no tienen pipas o contenedores. Reiteró que hay combustible suficiente para todo el país, y que no se está acabando.

Esta corrupción que permitía el robo de combustible, donde había gran cantidad de trabajadores de Pemex ante la necesidad de tener una especialización para intervenir los ductos y la compraventa de válvulas especializadas, el presidente se comprometió a terminarla. Aunque dice que preguntará al pueblo si quiere enjuiciar a expresidentes corruptos, pero en los responsables del huachicol, donde se encuentran políticos, empresarios, funcionarios y personal de Pemex, no habrá impunidad.

Finalmente, agradeció mucho a toda la población mexicana por su apoyo en esta lucha, y dijo que ya muy pronto se reiniciará el abasto en el país, aunque no precisó cuándo.