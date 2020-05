Luce zona centro de León un desértico 10 de mayo

Jazmín Castro

León.- El corazón de la ciudad lució totalmente distintos este día de las madres, las calles no estaban abarrotadas de visitantes, las tiendas no estaban abiertas luciendo regalos y flores; no había música, promociones y familias caminando por los sitios emblemáticos.

El Covid-19, arrasó con el festejo porque el llamado de las autoridades fue a quedarse en casa, si realmente valoras a tus seres queridos. En un recorrido por las calles de la zona, fueron pocos los locatarios que abrieron sus puertas y aunque temprana hora había unos cuantos vagando tratando de encontrar un regalo, pronto se esfumaron con el paso de las horas.

El centro de la ciudad a las 5:00 de la tarde estaba vació, las calles que constantemente estaban con tráfico estaban vacías.

En la calle Justo Sierra donde se encuentra la concentración del mayor número de vendedores de flores, solo algunos cuantos se atrevieron abrir y la afluencia de compradores fue poco, es más, algunos comentaron que ni la pena valió abrir.

Así, el corazón de la ciudad, se apagó, no hubo comercios abiertos y menos compradores, este 10 de mayo no fue concurrido y lo que cada año era una marea de personas que iban y venían con regalo en mano, se convirtió en un sitio desangelado y silencioso, pocas veces visto.

