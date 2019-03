Lozanne dará vida a Poncio Pilatos

El reconocido cantante del grupo Fobia formará parte del elenco de la obra ‘Jesucristo Súper Estrella’; la versión que se llevará a escena será una actual y no basada en los tiempos de Jesús

Agencias

Ciudad de México.- El vocalista del grupo Fobia, Leonardo de Lozanne, se convertirá en Poncio Pilatos, el cual es considerado un villano en la historia pero tratará de mostrar su lado más humano en la puesta en escena ‘Jesucristo Súper Estrella’, en la que no hará el típico papel de romano, ya que se trata de una versión actual.

“Es una combinación de concierto y ópera clásica de los 70, y además está situada en el tiempo actual, entonces va a haber más apertura para crear el personaje”, indicó el cantante a los medios de comunicación.

Explicó que Poncio era un líder del gobierno romano que lo obligaba a ser duro y hasta cruel, y aunque en el caso de Jesús, que será protagonizado por el cantante ‘Beto’ Cuevas, no tiene razones para crucificarlo, el pueblo se lo exige, por lo que debe tomar una decisión la cual entra en conflicto con su lado sensible.

“Él conecta con Jesús de una forma muy especial y ve la luz que hay en él, a mí me gustaría transmitir eso, más que el tirano que creo es un camino más fácil, esa dualidad de tengo que quedar bien con el pueblo, pero no es justo esto, no tiene caso matar y es una persona que vale la pena que viva”, detalló.