La regidora Lourdes Romero pidió investigar a la delegada del Copal, luego de las denuncias de “despojo” en su contra

Nayeli García

Irapuato .-La regidora María Lourdes Romero González pidió se investigue a la delegada del Copal de Irapuato, Perla Jazmín Murillo por las denuncias de supuesto ‘despojo’ vertidas en su contra por parte de los ucopistas y desmintió que ella busque apropiarse de los terrenos.

“Yo necesito que se investigue a la delegada del Copal, porque con ella han estado, pero hay mucha gente que ya ha sido perjudicada, muchos me han pedido que intervenga y yo no estoy diciendo que me voy a quedar con los terrenos de la Ucopi”, sentenció.

La regidora mencionó que en la manifestación que los ucopistas realizaron en su contra, la calumniaron, difamaron y atacaron sin siquiera conocerla, y aunque le pidieron que saque las manos del asunto, ella asegura que buscará que todo se aclare.

Para ello Romero González, pidió que se investigue a la delegada y se regularicen los predios a favor de quién tenga las escrituras. Aclaró que no será a favor de ella, pues dijo no tiene documentación ni pelea nada para bien propio.

Durante la reunión con los ucopistas, dijo que nadie mostró las escrituras de los terrenos, pero sí vio la necesidad de que estuviera presente la delegada, quien es la señalada de apropiarse de terrenos.

Pagaban pero no avanza regularización del Copal en Irapuato

Lourdes Romero explicó que enero de este año fue contactada por tres personas, posteriormente se incrementaron a más de 15, quiénes quieren la regularización de sus terrenos a través de una licenciada a quien le han pagado entre 12 mil 500 hasta 25 mil pesos por los trámites, pero ante la lentitud de los mismos pidieron su intervención.

La regidora dijo que desde entonces ha tratado de contactar a la licenciada para saber el porqué del retraso, ya que incluso esta persona había llegado a desconocer el pago de algunos de los afectados. Ese fue el motivo que el jueves pasado acudió a la comunidad en donde estuvo presente la delegada Perla Jazmín Murillo.

En la reunión, la delegada explicó que había dos conflictos, la regularización de esos terrenos y las áreas de donación que peleaba la Ucopi, e incluso ese mismo día, los presentes señalaron que la delegada tenía 5 terrenos y al ser cuestionada por la regidora, ella argumentó que se los habían regalado.

“Yo siempre he sido de la idea que se haga conforme a derecho y si tienes documentos que acrediten que compraste, lo correcto es que tengas la posesión, no le veo la controversia; el punto aquí es que yo fui requerida para regular lo que la licenciada estaba cobrando y no les hacía nada de trámite, ese era el punto, yo no me iba a conflictuar con algo que sabía que estaba en controversia que eran las áreas de donación, y el pleito con la Ucopi”, precisó.

