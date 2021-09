Redacción

Apaseo el Alto/Apaseo el Grande.- La violencia contra menores de edad sigue siendo un problema común y se disparó durante la pandemia al menos en los municipios de Apaseo el Grande y Apaseo el Alto donde el personal del DIF reporta casos graves.

Por ejemplo, la procuradora del DIF de Apaseo el Grande, Diana Guadalupe García Cano, señaló que por año se han atendiendo hasta unos 150 niños con diferentes problemas que han sufrido agresiones sexuales, violencia física u omisión de cuidados; la funcionaria no reveló cuántos niños están bajo el resguardo del DIF de Apaseo el Grande, pero dijo que cuando se atienden los abusos contra los menores de edad, la mayoría de los infantes no sobrepasan los 10 años de edad y aunque lo más viable es reintegrarlos a la red familiar, no siempre se puede.

García Cano apuntó que la violencia contra los niños ocurre en todos los estratos sociales, pero es más común cuando se conjugan factores como pobreza y bajo nivel educativo. Detallo que, al hablar de omisión de cuidados, hay gente que cree que con solamente darles de comer a los niños está haciendo lo correcto, en cuanto a las agresiones físicas han atendido niños con fracturas de manos o de piernas qué son golpeados por los propios padres o muchas veces por las parejas sentimentales de sus madres biológicas y ya ni hablar sobre las agresiones sexuales.

Mientras tanto, en el vecino municipio de Apaseo el Alto, Karina Mena Guerrero, la procuradora del DIF, señaló que de igual manera hay casos dolorosos dónde los niños sufren violencia u omisión de cuidados y lamentablemente ni sus padres, hermanos, abuelos, tíos ni padrinos de bautizo tienen las condiciones para hacerse cargo de ellos y por eso deben ser atendidos por el personal del DIF y resguardarlos. Contó que, en este momento, hay tres qué son custodiados por el gobierno local.

Karina Mena Guerrero apuntó que, en este momento, hay un niño resguardado desde sus 8 años de edad que vivía en un ambiente de violencia, abandono y consumo de drogas pese a estar con su madre biológica. Lamentablemente no hubo nadie en su red familiar que pudiera atenderlo.

Algunos no son atendidos por su vínculo con delincuentes

Pero lo más grave, reconoció Mena Guerrero, es que hay casos de niños violentados a los cuales no se les ha podido atender por vivir en familias cuyos integrantes están vinculados a personas con actividades delictivas y eso pone en riesgo la integridad del personal del DIF.

Ambas funcionarias coincidieron en que los castigos para los agresores no dependen de ellos ni siquiera la decisión de resguardar pues el proceso inicial lo lleva la Fiscalía y el Poder Judicial lo que corresponde al castigo de los responsables lamentablemente es lejos de disminuir cada vez es más común que los niños sufran agresiones.

En la capital estos casos aumentaron 700% Durante la pandemia han aumentado en un 700 por ciento los casos de maltrato infantil que atiende la Procuraduría Auxiliar para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la Capital. El encierro y el estrés por la falta de trabajo y dinero, derivados de la pandemia de Covid-19 han causado estragos en el tejido de las familias de Guanajuato. Esto ha derivado en un incremento en la violencia intrafamiliar, en la que las principales víctimas son niños, niñas y mujeres. En declaraciones pasadas, el secretario de Seguridad, Samuel Ugalde García, ha reconocido que han ido al alza los casos de violencia doméstica que atiende la Policía municipal. En el periodo entre marzo y diciembre del 2019 la procuraduría auxiliar, atendió 11 casos de violencia contra menores de edad. Sin embargo, esta cifra se disparó en un 730 por ciento en el mismo periodo del 2020, llegando a atender 81 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Lee la nota AQUÍ.

