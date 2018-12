‘Los Simpson’ celebran fin de año con especial de sus mejores capítulos

Todos los seguidores que han acompañado a la familia amarilla por casi 30 años volverán a reír con ‘Celebraciones Simpson’ este 31 de diciembre a través de las pantallas de FOX Channel y Fox App

Agencias

Ciudad de México.- La familia amarilla más famosa de la televisión despedirá 2018 con ‘Celebraciones Simpson’, un especial en el que se recordarán las 30 predicciones más conocidas que ha hecho a lo largo de 29 años, con lo que se ha colocado como una de las series animadas más queridas por el público.

Acompañados por el humor sarcástico y negro que los caracteriza, ‘Los Simpson’ revivirán momentos como la caída de las Torres Gemelas (‘Monorriel de Springfield’), la creación del iPod (‘Bart al anochecer’), Lady Gaga volando por los cielos (‘Lisa Goes Gaga’), La partícula de Dios (‘The Wizard of Evergreen Terrance’) y la gira de The Rolling Stones en 2010, entre otros.

‘Los Simpson’ es la serie comedia animada más longeva en la historia de la televisión, pues ha llevado a la pantalla chica 30 entregas que cuentan las historias y aventuras de ‘Homero’, ‘Marge’, ‘Bart’, ‘Lisa’, ‘Maggie’ y compañía.

Desde su comienzo en 1989, artistas y celebridades como Michael Jackson, John Lennon, Green Day, J.K Rowling, Coldplay, Metalica, Fidel Castro, Hitler, U2, Mary Poppins, Stan Lee, Plácido Domingo, Cristiano Ronaldo y “Mario Bross”, entre otros, han aparecido “espontáneamente” en capítulos de la serie.

Recientemente el artista italiano Alexandro Palombo compartió en su cuenta de Instagram diversas ilustaciones de Joaquín ‘El chapo’ Guzmán y su esposa Emma Coronel Aispuro al estilo de ‘Los Simpson’.

*EZM