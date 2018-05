Los recursos de los clientes están plenamente protegidos: Asociación de Bancos

La banca está en permanente comunicación y coordinación con las autoridades para garantizar el adecuado funcionamiento de su sistema

Redacción

México.- En relación con los retrasos que se han presentado en operaciones del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), la Asociación de Bancos de México (ABM) informó que los recursos de los clientes de la banca no están en riesgo.

La ABM detalló en un comunicado que en todo momento los bancos responderán a la confianza de sus clientes. “Si bien hay retrasos en las transferencias, en particular en algunas instituciones, las operaciones no se han interrumpido, y se siguen ejecutando ya sea en el sistema SPEI o bien en el sistema alterno COA”.

La Asociación dijo que los bancos han atendido puntualmente las instrucciones de Banco de México de operar en sistemas alternos cuando ha sido necesario y aseguró que los mecanismos de contingencia que se han puesto en marcha han permitido mantener la seguridad de las operaciones, en beneficio de los clientes.

“Las causas de estos atrasos se están revisando por todos los participantes. Hasta no disponer de conclusiones documentadas, no es posible establecer ni su origen ni sus alcances, pero claramente no han afectado a todo el sistema bancario ni a todos sus clientes”, señaló la hoja informativa.

La AMB señaló que las instituciones bancarias se mantienen en total coordinación con las autoridades, a fin de atender la coyuntura que se ha presentado en el sistema SPEI, garantizando el cuidado de los recursos de los clientes que, reiteramos, no se han visto afectados.

“En virtud de que estas afectaciones no son generalizadas, es importante estar atentos a la información que cada banco emita a sus clientes y usuarios”, detalló.

